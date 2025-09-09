Pellegrini hovoril s japonským premiérom o budúcnosti košickej U. S. Steel, témou bola aj vojna na Ukrajine – FOTO

Slovensko a Japonsko prehlbujú vzťahy, deklarácia o spolupráci by mala byť podpísaná budúci rok. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini, ktorý v Tokiu rokoval s japonským premiérom Šigeru Išibom. Podľa slov prezidenta je Japonsko strategickým partnerom a medzi našimi krajinami vládnu dobré vzťahy. Vzťahy by podľa neho mala ešte väčšmi pozdvihnúť deklarácia o strategickej spolupráci.
Pellegrini s japonským premiérom rokovali aj o ekonomickým otázkach. Podotkol, že na Slovensku pôsobí viac ako 70 japonských firiem, ktoré zamestnávajú tisíce ľudí. Slovensko má podľa neho dobré meno medzi japonskými podnikateľmi. Prezident vníma ako dôležité zabezpečiť, aby SR bola aj naďalej atraktívnym miestom pre podnikanie japonských firiem, ktoré si našu krajinu môžu zvoliť za vstupnú bránu na trh EÚ.
Budúcnosť košickej fabriky U. S. Steel
Prezident a japonský premiér hovorili aj o budúcnosti košickej fabriky U. S. Steel, keďže v júni tohto roka najväčší japonský výrobca ocele Nippon Steel uzavrel kúpu americkej spoločnosti U. S. Steel.
„O osude a budúcnosti závodu sa rozhodne na manažérskej úrovni. Musíme počítať s tým, že ak má fabrika fungovať, tak musí prejsť rozsiahlou rekonštrukciou, modernizáciou v rámci dekarbonizácie, čo si bude vyžadovať obrovské investície presahujúce miliardu eur,“ priblížil prezident.
Témou bola aj geopolitická situácia
Ďalšou témou stretnutia bola geopolitická situácia. Japonský premiér vyjadril obavy, aby sa vojna na Ukrajine nestala vzorom pre ďalší konflikt vo východnej Ázii. Pellegrini a Išiba sa zhodli, že mier na Ukrajine treba dosiahnuť mierovou cestou. Obaja majú záujem pokračovať v dialógu v rámci nadchádzajúceho Valného zhromaždenia na pôde Organizácie Spojených národov (OSN).
„Po 80 rokoch trpíme vo svete krízou multilaterálnych medzinárodných organizácií, ktoré sú v erózii, ktoré prestávajú mať rešpekt,“ upozornil prezident, ktorý sa chce tejto téme venovať aj vo svojom vystúpení na pôde OSN.
Prezident sa v Tokiu stretol aj s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren. Pellegrini opakovane zdôraznil, že si SR musí zachovať atraktivitu podnikateľského prostredia, aby mohla v budúcnosti počítať aj s ďalšími japonskými investíciami. Ako výhodu vníma prezident geografickú polohu a susedstvo s Ukrajinou, ktoré môže zohrávať významnú úlohu pri obnove Ukrajiny.