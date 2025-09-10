Pellegrini na EXPO 2025 slávnostne otvoril Národný deň SR, volá po návrate myšlienky vlastného pavilónu – VIDEO, FOTO

Prezident SR Peter Pellegrini na svetovej výstave EXPO 2025 v Osake slávnostne otvoril Národný deň SR. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, hlava štátu sa poďakovala Japonsku za organizáciu tohto prestížneho medzinárodného podujatia, ktoré predstavuje platformou pre výmenu inšpiratívnych myšlienok a ponúka krajinám možnosť predstaviť to najlepšie.
Pellegrini prízvukoval, že Slovensko si váži, že môže byť súčasťou EXPO 2025. „A pre mňa je osobne veľkou cťou, že sa vám môžem prihovoriť z miesta, kde sa stretli národy sveta, aby spoločne oslávili ľudskú vynaliezavosť a prispeli k spoločnému úsiliu o lepšiu budúcnosť,“ uviedol.
Srdce inšpirácií
Mottom slovenskej expozície je Srdce inšpirácií. Záujemcom približuje prednosti Slovenska, jeho prírodu aj kultúrne dedičstvo. Nachádza sa v zdieľanom pavilóne, s ďalšími štátmi, hoci pôvodne mala mať krajina prezentáciu vo vlastnom pavilóne.
„Musíme si uvedomiť, že Slovensko je malá krajina, otvorená ekonomika a do svojej prezentácie musíme investovať peniaze. Musíme rozmýšľať vo veľkom a nesmieme byť stále v tom, že poskromne a za pár eur to spravíme,“ skonštatoval Pellegrini.
Treba sa vrátiť k myšlienke vlastného pavilónu
Akcentoval, že k propagácii krajiny by sme nemali pristupovať úplne nízkorozpočtovo. Hlava štátu podotkla, že si uvedomuje, v akej zložitej ekonomickej situácii Slovensko je.
Napriek tomu je ale toho názoru, že sa treba vrátiť k myšlienke vlastného pavilónu, kde by toho Slovensko mohlo odprezentovať viac, ako v súčasnom priestore. I ten podľa Pellegriniho dokáže krajinu predstaviť pútavo a ukázať jej krásy, no zdôraznil, že by bolo dobré zvoliť moderný a inovatívny prístup, ktorý zodpovedá 21. storočiu.
„Dalo by sa ukázať viac z tej modernosti krajiny aj nejakým exponátom, ktorý by pútal pozornosť buď svojim prevedením, technológiou alebo aktivitou, ktorú by v nejakých intervaloch robil,“ myslí si prezident. V tomto smere spomenul napríklad stratupistov v oblasti zdravotníckej diagnostiky, ktorí by dokázali Slovensko predstaviť aj iným spôsobom.
Vytváranie budúcej spoločnosti
„Svetová výstava EXPO 2025 sa koná na umelom ostrove na nábreží Osaky, pričom dominantou výstaviska je prstenec Veľký kruh, symbol harmónie a jednoty, ktorý je najväčšou drevenou konštrukciou na svete. Slovensko je jednou zo 160 krajín, ktoré sa tento rok zúčastňujú na výstave a pridali sa k jej hlavnej myšlienke – vytváraniu budúcej spoločnosti pre naše životy,“ priblížili z KP SR.
Od apríla sa na slovenskú expozíciu prišli pozrieť viac než dva milióny návštevníkov. Spoznať mohli slovenské umenie a tradície, stretnúť slovenských športovcov, a tiež vyskúšať produkty, ktoré sa v Japonsku tešia dobrému menu. Hlava štátu verí, že tohtoročná výstava EXPO napomôže vzájomnému spoznávaniu medzi oboma štátmi.
Vo štvrtok (11. novembra) Pellegrini navštívi Hirošimu. Stretnúť by sa mal s primátorom mesta, taktiež je v pláne, že absolvuje prehliadku Dómu atómovej bomby, pamätníka a múzea. Pôjde o záver jeho pracovnej cesty v Japonsku, následne sa vráti späť na Slovensko.