Pellegrini je nemilo prekvapený, konsoliduje sa narýchlo a bez odbornej diskusie

PrezidentPeter Pellegrini je z objemu konsolidácie nemilo prekvapený. Uviedol to pre viaceré médiá počas návštevy svetovej výstavy EXPO v Japonsku.
„Ak si dobre pamätám, tak po minuloročnej konsolidácii vláda a minister financiíLadislav Kamenický (Smer-SD) tvrdili, že ďalší rok nás bude čakať konsolidácia niekde do jednej miliardy, potom to boli pomaly dve a teraz už sú to skoro tri miliardy eur. Takže niečo nie je dobré,“ uviedol prezident. Treba podľa neho dávať veľký pozor na to, ako sa výrazne začína znižovať a spomaľovať hospodársky rast Slovenska.
Pozorné sledovanie opatrení
„Mám obavy, a preto budem pozorne sledovať opatrenia, či ešte viacej nezabrzdia hospodársky rast, čím by sa Slovensko pri odhadovanom raste 0,4 percenta HDP mohlo nakoniec prepadnúť až do recesie. To by bolo veľmi nepríjemné,“ vyhlásil Pellegrini, pričom priznal, že konsolidačné opatrenia si zatiaľ preštudoval iba zbežne.
„Mňa mrzí, že je to zase, vzhľadom na veľký objem peňazí, na poslednú chvíľu a bez nejakej väčšej odbornej diskusie,“ doplnil Pellegrini. Prezident sleduje v tejto súvislosti aj reakcie opozície. Podotkol však, že ani opozícia neprichádza s nejakou zásadnou alternatívou či spôsobom, akým tie tri miliardy nájsť.
„Akoby sme na Slovensku mali trochu krízu ťažkých ale možno závažných ekonomických rozhodnutí, ktoré bude treba urobiť, ale tak, aby čo najmenej zasiahli už tak krehký ekonomický rast na Slovensku,“ uzavrel Pellegrini.
Prekročenie štátneho dlhu
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predstavil v utorok tretí balík konsolidačných opatrení, ktorý má Slovensko dostať z hrozivého zadlženia. Ako zdôraznil, bez zásahu by štátny dlh v roku 2027 vyskočil až na 71,4 % HDP, čo by predstavovalo približne 11 miliárd eur.
Doteraz vláda prijala dva balíky konsolidácie. Spolu to bolo 35 opatrení v hodnote 4,7 miliardy eur. Tretí balík, ktorý sa má uplatniť najmä v roku 2026, prináša ďalších 22 opatrení s plánovaným efektom 2,7 miliardy eur. Podľa Kamenického ide o kombináciu úspor na strane výdavkov a zvýšenia príjmov.