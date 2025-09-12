Pellegrini sa v Banskej Štiavnici zúčastnil osláv Dňa baníkov, pre rozvoj potrebujeme žiť v atmosfére pokoja

Prezident SR Peter Pellegrini sa v piatok zúčastnil na celoslovenských oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici. Súčasťou podujatia boli tradičné Salamandrové dni, ktoré podľa jeho slov predstavujú prestížnu oslavu tvorivosti, usilovnosti a šikovnosti predkov.
Vo svojom príhovore v Kostole sv. Kataríny prezident zdôraznil, že oslavy sú nielen kultúrnym a spoločenským podujatím, ale aj pripomienkou kapitol slovenskej histórie, na ktoré možno byť právom hrdí. Zároveň upozornil, že pokrok sa v dejinách vždy zastavil v časoch konfliktov.
„Pre rozvoj potrebujeme žiť v atmosfére pokoja, porozumenia a spolupráce,“ uviedol a vyzval, aby sme sa inšpirovali odkazom predkov. Podľa jeho slov je dôležité využívať vlastné schopnosti na prospech krajiny a jej obyvateľov.
Počas návštevy sa P. Pellegrini stretol s primátorkou Banskej Štiavnice Nadeždou Babiakovou, predstaviteľmi mesta aj zástupcami stavovských organizácií. Pred radnicou sa zúčastnil na ceremónii vztýčenia zástavy Organizácie miest svetového dedičstva, ktorej je Banská Štiavnica členom už tri desaťročia.
Program prezidenta vyvrcholí sfáraním do dedičnej štôlne Glanzenberg, jednej z najstarších v regióne. V hĺbke 40 metrov pod povrchom odhalí pamätnú tabuľu, ktorá bude pripomínať jeho dnešnú návštevu.