Slovensko je po incidente v Poľsku v nebezpečnom postavení, Pellegrini poukázal na chýbajúcu protivzdušnú obranu

Slovensko sa nachádza v nebezpečnom postavení, neubránilo by sa tak ako Poľsko. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pre viaceré médiá počas svetovej výstavy EXPO v Japonsku.
Reagoval tak na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi. Prezident dúfa, že sa tento incident čo najrýchlejšie vysvetlí, keďže ide o mimoriadne nebezpečnú záležitosť. Prezident v tejto súvislosti nabáda na deeskaláciu napätia.
Obrovský hazard s našou bezpečnosťou
„Nebol by som rád, aby to spôsobilo ešte väčšie napätie už aj medzi členskou krajinou NATO. Tu by som chcel poukázať na to, čo hovorím veľmi často, v akom veľmi nebezpečnom postavení sa nachádza SR, ktorá nedisponuje žiadnym prostriedkom protivzdušnej obrany,“ povedal prezident.
Blanár označil narušenie poľského vzdušného priestoru za eskaláciu. Zdôraznil, že Slovensko je dnes málo chránené
Hlava štátu upozornila, že na rozdiel od Poľska, ak by tieto drony preleteli hranicu východného Slovenska, tak by sme sa ne mohli len pozerať a dúfať, že dopadnú niekde do lesa, nie na obývanú časť Slovenska. „Je to obrovský hazard s našou bezpečnosťou,“ zdôraznil prezident, podľa ktorého je potrebné spraviť všetko pre to, aby Slovensko konečne dostalo systém protivzdušnej obrany z Izraela.
Prezident sa obáva technických zlyhaní
„Vidíte, že to sa môže stať. Môže to byť zblúdilá raketa, zblúdilý dron. Ale keď vám prejde cez hranicu a vy nemáte ani jeden prostriedok protivzdušnej obrany, tak je to veľmi nepríjemné a nebezpečné. Malo by to byť pre nás mementom a zdvihnutým prstom, že to musíme dať čo najskôr do poriadku,“ doplnil prezident.
Poľské stíhačky zostrelili niekoľko ruských dronov vo svojom vzdušnom priestore, podľa velenia ide o akt agresie
Súčasne doplnil, že nejestvujú informácie o tom, že by malo ísť o cielený útok, ani o tom, že by bolo Slovensko ohrozené. „Len upozorňujem, že raketa dlhého doletu letiaca vysokou rýchlosťou má zasiahnuť ciel 20-30 kilometrov od našich hraníc, čo je tak blízko, že v prípade zmýlenia sa v navigácii alebo rušenia GPS signálu, alebo odklonenia sa od kurzu je vysoko pravdepodobné, že môže za pár sekúnd preletieť aj na slovenské hranice. Nemám informácie o reálnej hrozbe. Skôr sa obávam takýchto technických zlyhaní, ktoré môžu spôsobiť, že sa dron odkloní od svojej dráhy a zasiahne miesto, ktoré nemal,“ povedal prezident s tým, že Slovensko dnes nie je schopné okamžite reagovať v prípade, že by bol narušený vzdušný priestor tak, ako bol narušený v Poľsku.
Poľské stíhačky zostrelili niekoľko ruských dronov, ktoré počas útoku Ruska na Ukrajinu v noci na stredu narušili poľský vzdušný priestor. Uviedol to na sociálnej sieti poľsky minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. „Sme v neustálom kontakte s velením NATO,“ dodal.
Operačné velenie poľskej armády ostro odsúdilo ‚bezprecedentné‘ narušenie svojho vzdušného priestoru a uviedlo, že zaznamenalo približne tucet bezpilotných lietadiel. „Ide o akt agresie, ktorý predstavuje skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ uviedlo velenie.
Od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu prenikli ruské drony a rakety už viackrát do vzdušného priestoru členských štátov NATO vrátane Poľska, ale žiadna krajina aliancie sa ich doteraz nepokúsila zostreliť. Podľa vyhlásenia varšavského letiska Fryderyka Chopina bola v súvislosti s operáciou uzavretá časť poľského vzdušného priestoru a zastavené všetky lety.