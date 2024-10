Pellegrini by sa divil, keby vláda riešila Kotlárovu správu o pandémii koronavírusu

Prezident Peter Pellegrini by sa podľa vlastných slov veľmi divil, keby sa vláda s plnou vážnosťou zaoberala správou vládneho splnomocnenca a poslanca Petra Kotlára (klub SNS) o pandémii koronavírusu. Povedal to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3.

„Ak by sa vláda mala zaoberať tým, či ide o biologickú zbraň, či ide o nanočipy, ktoré do ľudí cez tieto vakcíny do ľudí pichali a nezaoberala sa napríklad tým, že máme stovky mostov v dezolátnom stave, ktoré, tak ako sme videli v Banskej Bystrici, postupne začnú padať ako domčeky z karát,“ vyhlásil Pellegrini.

Prezident zároveň pripomenul, že súčasná vláda sľúbila, že bude robiť všetko pre to, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo.

„Ale ak budeme riešiť takéto správy od pána Kotlára s tým všetkým, čo tam je napísané… Keď bude Slovensko napríklad jediné, čo si nedovolil ani Kim Čong Un v Severnej Kórei, sa vzďaľovať od nejakých medzinárodných organizácií ako jediná krajina na svete, len preto, že si to želá pán Kotlár a spol, tak ja neviem, či toto je správna cesta pre Slovensko,“ vyhlásil Pellegrini.