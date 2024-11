Pašeráci migrantov to budú mať ťažké. Grécko a Turecko posilňujú pobrežnú spoluprácu

Poprední predstavitelia gréckej a tureckej pobrežnej stráže sa dohodli na posilnení spolupráce pri obmedzovaní jednej z hlavných nelegálnych migračných trás do Európy.

Vo vyhlásení gréckej pobrežnej stráže sa uvádza, že utorňajšie stretnutie na gréckom ostrove Chios v Egejskom mori bolo prvým svojho druhu za ostatných päť rokov. Jeho pokračovanie v Turecku je naplánované na február 2025.

Zvýšenie spolupráce v teréne

Rozhovory sa uskutočnili v čase postupného zlepšovania vzťahov medzi týmito dvoma historickými regionálnymi rivalmi po napätí z roku 2020, keď sa Grécko a Turecko sporili o práva na prieskum plynových ložísk vo východnej časti Stredozemného mora.

Vo vyhlásení sa uvádza, že predstavitelia pobrežnej stráže súhlasili so zvýšením spolupráce v teréne, ako aj pri výmene spravodajských informácií o organizovaných skupinách prevádzačov migrantov.

Tisíce migrantov každoročne riskujú krátku, no nebezpečnú námornú cestu zo západného pobrežia Turecka na východné grécke ostrovy, väčšinou na malých člnoch nespôsobilých na plavbu po mori. Pochádzajú z Blízkeho východu, Afriky alebo Ázie a hľadajú lepší život v Európskej únii.

Nárast oproti minulému roku

Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) sa tento rok do Grécka nelegálne dostalo viac ako 52-tisíc ľudí, z toho drvivá väčšina po mori z Turecka. To je nárast oproti celému roku 2023, keď sa dostalo do Grécka takmer 49-tisíc migrantov.

Nárast počtu je z veľkej časti spôsobený nárastom počtu ľudí, ktorí cestujú z Líbye na dlhšiu a nebezpečnejšiu námornú plavbu, pričom z tejto severoafrickej krajiny dosiaľ prišlo takmer 4-tisíc ľudí. Väčšina mieri na juhogrécky ostrov Kréta, pri ktorom v utorok okoloidúca nákladná loď vyzdvihla z malého člna 19 ľudí.