Osemdesiat krajín podpísalo na samite vo Švajčiarsku spoločné komuniké, Zelenskyj privítal prvé kroky k mieru

Osemdesiat krajín v nedeľu podpísalo na samite vo Švajčiarsku spoločné komuniké vyzývajúce na to, aby bola „územná celistvosť“ Ukrajiny základom pre akúkoľvek dohodu na ukončenie vojny. Dokument, ktorý zavŕšil dvojdňovú konferenciu zhruba 100 delegácií v rezorte Bürgenstock, sa sústredil aj na otázky jadrovej bezpečnosti, potravinovej bezpečnosti a výmeny vojnových zajatcov.

Minimálne podmienky

Charta OSN a „rešpektovanie územnej celistvosti a suverenity… môžu a budú slúžiť ako základ pre dosiahnutie komplexného, ​​spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine,“ uvádza sa v záverečnom komuniké.

Témy jadrovej bezpečnosti, potravinovej bezpečnosti a výmeny zajatcov podľa talianskej premiérky Giorgie Meloni predstavujú „minimálne podmienky“ pre rokovania s Ruskom. Politička pritom narážala na to, koľko ďalších oblastí nezhôd medzi Kyjevom a Moskvou bude ťažšie prekonať.

Prvé kroky k mieru

Niektoré kľúčové rozvojové krajiny sa však k vyhláseniu nepridali. Nepodpísali ho napríklad India, Saudská Arábia, Juhoafrická republika, Spojené arabské emiráty či Brazília. Naopak Turecko, ktoré sa snaží byť sprostredkovateľom medzi Ruskom a Ukrajinou, áno. Rusko sa na samite nezúčastnilo a ani jeho spojenec Čína.

Švajčiarska prezidentka Viola Amherd na záverečnej tlačovej konferencii povedala, že skutočnosť, že „veľká väčšina“ účastníkov súhlasila s konečným dokumentom, „ukazuje, čo môže diplomacia dosiahnuť“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na stretnutí privítal „prvé kroky k mieru“ a uviedol, že spoločné komuniké zostáva „otvorené pre pristúpenie každého, kto rešpektuje Chartu OSN“.

Putin trvá na kapitulácii

Samit sa podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen správne volá „Cesta k mieru“, pretože mier sa nedá dosiahnuť jediným krokom.

„Nebolo to mierové vyjednávanie, pretože (ruský vodca, pozn. red) Putin to s ukončením vojny nemyslí vážne. Trvá na kapitulácii. Trvá na odstúpení ukrajinského územia – dokonca aj územia, ktoré v súčasnosti neokupuje. Trvá na odzbrojení Ukrajiny a ponechá ju zraniteľnú voči budúcej agresii. Žiadna krajina by nikdy neprijala tieto poburujúce podmienky,“ vyjadrila sa odkazujúc na piatkové podmienky Vladimira Putina pre prímerie.