Okno do sveta: Ukrajina je lokomotíva, ktorá zmenila myšlienky v hlavách lídrov vo veci rozširovania EÚ (rozhovor)

Slabosť predať sa, je jednou z charakteristických vlastností Európskej únie. Platí to aj v prípade západného Balkánu, skonštatoval vo Video podcaste Okno do sveta jeden z najskúsenejších a najvýznamnejších slovenských diplomatov Miroslav Lajčák, ktorý dnes spôsobí ako osobitný predstaviteľ Európskej únie pre dialóg Priština a Belehrad a ďalšie regionálne otázky západného Balkánu.

„Samozrejme to čo Únia robí v zmysle pôžičiek, grantov, infraštruktúry, vzdelávania, budovania administratívnych kapacít je rádovo úplne niekde inde, než akákoľvek pomoc, ktorú dostávajú z Ruska alebo Číny. Treba si ale uvedomiť, že my nemáme exkluzívne vlastníctvo tohto regiónu a svoje politické a ekonomické záujmy tam majú aj iné krajiny,“ upozorňuje v rozhovore Lajčák.

Nik iný nemá pre tieto krajiny atraktívnejšiu ponuku, ako je ponuka členstva v EÚ. Ale Únia podľa Lajčáka sama oslabovala svoju pozíciu odsúvaním európskej perspektívy pre krajiny západného Balkánu. „Dlho sme neboli seriózni, ale to sa zmenilo po začiatku vojny. Vďaka Ukrajine. A v podstate Ukrajina je tá lokomotíva, ktorá tie dvere znovu otvorila,“ komentuje Lajčák zmenu v hlavách európskych lídrov vo veci rozširovania EÚ.

A sú balkánske krajiny schopné prekonať svoje staré spory, neustále pozeranie sa do minulosti v mene európskej perspektívy. „Ja to trochu otočím,“ reaguje Lajčák. „Nič iné, než že európska perspektíva ich z toho nevylieči,“ reaguje. Sú podľa neho otočení dozadu. „A ja im hovorím, skúste si predstaviť, kde by bola Európa dnes, keby 29 rokov po roku 1945 Nemci s Francúzmi ešte stále chodili a nadávali si a vyčítali si, že čo kto komu kedy urobil,“ doplnil Lajčák.

V najnovšom diele Okno do sveta sa dozviete aj pohľady skúsených diplomatov na to:

Prečo je Západný Balkán dôležitý pre Slovensko aj Európsku úniu

Prečo únia neplní záväzok rozširovania, ktorý dala týmto krajinám v roku 2003

Ako sa za toto obdobie zmenil Balkán, samotná EÚ a celková geopolitická situácia

Čo všetko môže ponúknuť Slovensko týmto krajinám v procese rozširovania

Ktoré krajiny sú motorom rozširovania

Na pôsobenie Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen

Na letargiu Slovákov vo vzťahu k záležitostiam, ktoré presahujú rámec vlastnej krajiny

Aké by bolo postavenie a perspektíva Slovenska, keby nebola členom EÚ

