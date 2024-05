Medvede pred šiestou ráno na ceste v Tatrách. Video má stovky zdieľaní

Cez cestu pred Tatranskou Lomnicou v smere z Tatranských Matliarov v piatok pred šiestou ráno prechádzali dva medvede. Video, ktoré má stovky zdieľaní, sa objavilo v jednej zo skupín na sociálnej sieti Facebook.

Ako je to už pri tejto téme zvykom, komentáre nenechali na seba dlho čakať a pribudli ich desiatky. „Asi nám prechádzky skončili,“ konštatuje sa v jednom. „Nevadí sú to bylinožravce, isto sa šli napásť niekam na lúku,“ snaží sa s humorom upokojiť situáciu ďalšia účastníčka diskusie.



Niektorí sa však pohoršujú, prečo sa ľudia čudujú, že vidia medvede v Tatrách. „A čo ste čakali žirafy?“ objavilo sa tiež v komentároch.Sú však aj takí, ktorí volajú po novom značení. „Tatranský národný park by mal mať novú dopravnú značku ‚pozor medveď‘,“ znie návrh.



Jedna z účastníčok diskusie pridala aj svoju skúsenosť. „Ja som v týchto miestach cestou z práce (bolo to štyri roky dozadu) už dvakrát brala do auta vystrašených ľudí … Odvtedy už ani mne nie je všetko jedno,“ konštatovala s tým, že miluje prírodu a zvieratá, ale takto to nepôjde. „Medvede nemajú prirodzeného nepriateľa, takže ak im nechceme padnúť za obeť, asi ich bude treba regulovať. Či budeme sedieť doma zabarikádovaní?,“ dodala.

