Okno do sveta: Stratégiu ekonomickej diplomacie nemôžeme meniť s každým novým ministrom (video)

My naozaj vnímame, a to nie je len pri ekonomickej diplomacii, ale keď sa bavíme o nej, tak naozaj my vnímame ekonomickú diplomaciu ako nákladovú položku, nie ako investíciu. A to je chyba. Hovorí bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec v ďalšom vydaní video podcastu Okno do sveta.

„Česko, Poľsko, Maďarsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva. To sú šťuky v tejto oblasti, sú vyzbrojené väčším počtom ľudí a určite sú ďaleko aktívnejší.“ konštatoval Švec na margo slovenskej ekonomickej diplomacie.

Aj pri nezvýšení rozpočtov na ekonomickú diplomaciu, by sme sa mali podľa Šveca aspoň zamyslieť nad tým, ako možno preskupiť tých ľudí, ktorých tam máme, do tých lokalít, ktoré sú pre nás kľúčové vzhľadom na naše ekonomické záujmy. „To znamená, že povedať si, v čom sme silní, alebo v čom chceme byť silní, a podľa toho tých ľudí, ktorých máme preskupiť a dať dôraz na trhy, ktoré sú pre nás zaujímavejšie,“ doplnil.

Inými slovami, mať nejakú stratégiu a nemeniť ju s nástupom každej vlády alebo každého nového ministra. Potom sa dá niečo reálne plánovať a niečo pohnúť aj vzhľadom na parametre slovenskej ekonomiky, ale aj záujem a ochotu slovenských podnikateľov ísť na zahraničné trhy.

„Máme nastavenie, že čakáme, že investor príde, ohlási sa a my ho potom vieme sprocesovať. Chýba nám ale proaktívny prístup,“ hodnotí Švec s tým, že potrebujeme, aby tí ľudia lovili investície, aktívne hľadali príležitosti a ponúkali ich, pretože máme čo ponúknuť.

„Sme členmi Európskej únie, sme členmi NATO, sme v eurozóne. Sme dobre lokalizovaní v Strednej Európe. Tá dynamika rastu tu už nie je taká ako v minulosti, ale stále je to zaujímavá lokalita pre investorov,“ povedal Švec.

A na druhej strane podľa neho platí, že Slovensko už nie je v situácii, kedy musí roztáčať ten pomyselný červený koberec pred každým investorom a je dôležité si aj vyberať, v tom zmysle, že tá investícia, alebo vôbec investície, nie sú len o sumách a o objeme, ale aj o hodnotách, ktorých nositeľmi sú.

V relácii sa tiež hovorilo aj o tom:

či je Slovensko naozaj iba montovňa, alebo pôsobenie napríklad automobiliek prinieslo aj rozvoj výskumu a vývoja

do akých oblastí by mala smerovať podpora zahraničných investícií zo strany štátu

ako limituje investičné aktivity vyčerpaný pracovný trh a kvalita školstva

či využívame dostatočne prírodné zdroje a to nielen v oblasti turizmu ale povedzme aj v oblasti geotermálnej energie

čo brzdí dobré nápady a podnikateľskú iniciatívu

