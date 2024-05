Fantázia! Mladí Slováci v derby tesne zdolali Čechov a na MS v hokeji do 18 rokov postúpili do semifinále

aktualizované 2. mája, 16:51

Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov si po roku zopakuje semifinálovú účasť na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie. Mladí slovenskí hokejisti vo fínskom Vantaa totiž vo štvrťfinále zdolali rovesníkov z Česka 3:2 a počas víkendu ich čakajú súboje o medaily. Vlani Slováci obsadili nepopulárnu 4. priečku.

Na turnaji vo Fínsku to z hráčmi SR vyzeralo po troch dueloch v základnej A-skupine zle, veď na konte mali nula bodov po prehrách s Američanmi 0:9, s Lotyšmi 3:5 a s Fínmi 0:4. V utorok však zdolali Nórov 11:1 a z 3. priečky sa kvalifikovali do štvrťfinále a napokon zdolali aj túto prekážku.

Nevyužitá päťminútová presilovka

Vstup do štvrťfinále mali slovenskí mladíci ideálny, od 96. sekundy viedli gólom Tobiasa Tomíka. Neskôr však vyrovnal Adam Titlbach a začínalo sa odznova. Na prelome prvej a druhej tretiny tím SR nevyužil 5-minútovú presilovku, potom však aj s dávkou šťastia pridal druhý slovenský gól Ondrej Maruna.

„Mali sme päťminútovú presilovku, mali sme v nej skórovať. Druhý strelený gól nás môže posunúť vpred, aby sme mali v tretej časti momentum na našej strane. Súper sa isto bude snažiť o vyrovnanie, mi im v tom chceme zabrániť a zvíťaziť,“ komentoval v prenose JOJ Šport po druhej tretine Maruna.

Nečakaná strela z nezvyčajného uhla

A bol to práve Maruna, ktorý v 43. minúte pridal gólovú poistku nečakanou strelou z uhla, ktorou nachytal súperovho brankára „na hruškách“. Drámu v úvode 52. minúty zaistil Jakub Fibigr, no to už bolo zo strany súpera všetko, keďže neskórovali ani pri hre bez brankára.

„Sme v semifinále a je to neskutočné. Výborne sme to odbojovali. Po troch prehrách sme si lepšie nastavili hlavy. Moje prvé dva góly na turnaji prišli v ten najlepší okamih a veľmi ma to teší. V semifinále to bude náročné, musíme zregenerovať a od zajtra sa na to pripraviť,“ hovoril pre JOJ Šport dvojgólový Ondrej Maruna po skončení štvrťfinálového stretnutia.

Úspech mladých Slovákov

Mladí Slováci vo Fínsku obhajujú vlaňajšiu štvrtú priečku, čo bolo ich najlepšie umiestnenie od striebra z roku 2003. V minulosti získali v roku 1999 bronz. Meno súpera v boji o finále Slováci ešte nepoznajú, budú nimi pravdepodobne Američania.

Tí vo štvrťfinále vyradili Švajčiarov. Na programe sú ešte štvrťfinálová zápasy Fínsko – Švédsko a Kanada – Lotyšsko. Ak by Lotyši vyradili Kanaďanov, tak tím SR v semifinále nastúpi proti Švédom alebo Fínom.

„Sme veľmi radi, že nám to vyšlo. Hrali sme ako tím a sme šťastní, že si zahráme o medaily. Pomáhali sme jeden druhému, výborné výkony ofenzívny aj defenzívy. Máme výborných trénerov, ktorí dbajú na detaily. Ak dodržiavame to, čo nám prízvukujú, tak sme úspešní. Ukázali sme každému aj sami sebe, že dokážeme hrať proti každému. Toto je ďalší krok k nášmu cieľu, naša cesta sa ešte nekončí,“ uviedol obranca Adam Beluško.