Okno do sveta: Sťažujú sa na „zlý Brusel“, ale sedia doma, keď môžu voliť do europarlamentu. Je to paradox (video)

Veľmi nízka účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu je pre Slovensko charakteristická a je opakovane najnižšia spomedzi všetkých krajín EÚ.

„Na jednej strane sa mnohí Slováci sťažujú, že Európska únia je niečo vzdialené, že rozhoduje ten „zlý Brusel“, a pritom potom sedia doma, keď majú možnosť voliť svoje zástupkyne a zástupcov do Európskeho parlamentu. Je to paradox,“ skonštatoval profesor politológie Jozef Bátora v rozhovore v ďalšej časti video podcastu Okno do sveta.

Bátora pripomína, že Európska únia je našim politickým spoločenstvom, v ktorom žijeme. Pravidlá, ktoré sa prijímajú v Bruseli, majú podľa neho priame dopady na naše každodenné životy. „Takže by sme mali aj mať záujem o to, ako tieto pravidlá vznikajú, ako sa formujú. A to je moment, ktorý vieme ovplyvniť práve vo voľbách do Európskeho parlamentu,“ hovorí Bátora.

Za jednu z príčin nízkej účasti vo voľbách do europarlamentu považuje nízke zastúpenie témy Európskej únie vo verejnom priestore, či už na úrovni politiky, ale napríklad aj v jej takmer úplnej absencii vo vzdelávacom procese.

V rozhovore sa tiež dozviete:

o krízach, ktorými si prešla Európska únia za posledných 15 rokov

o tom, ako zmenilo riešenie týchto kríz fungovanie Európskej únie

o alibizme niektorých politikov a príčinách úspechu populistických strán v mnohých krajinách EÚ

to, či je Green Deal nie príliš ambiciózny projekt

akú budúcnosť a vplyv by mala krajina ako Slovensko mimo európskych štruktúr

