Expert spravodajských služieb odhalil nové hrozby pre globálnu demokraciu

Egon Cholakian, uznávaný expert na výcvik spravodajských služieb, ktorý pôsobil v Bielom dome počas Reaganovej vlády a v súčasnosti sa špecializuje na národnú bezpečnosť, zverejnil výsledky 30 rokov trvajúceho vyšetrovania, ktoré odhalilo nebezpečenstvo pre celý demokratický svet.

Dr. Cholakian prostredníctvom dôkladne spracovaného trojhodinového videa, ktoré zverejnil na svojej medzinárodnej platforme Earth Save Science Collaborative, vyzýva všetkých, ktorým záleží na budúcnosti demokracie, aby sa zapojili do dialógu a otvoreného vyšetrovania. Video so slovenským prekladom nájdete na internete pod názvom „Neviditeľná vojna. Kto vedie náš svet do záhuby?„.

Odhalenie základných výsledkov vyšetrovania:

Pôvod globálnej nerovnováhy

Dr. Cholakian sa venuje podstate globálnych nepokojov a pýta sa, kto profitoval zo svetových konfliktov v posledných troch desaťročiach. Pozoruhodne osvetľuje stratégiu, ako tieto konflikty organizujú skryté antidemokratické sily. Ako výstižne hovorí Dr. Cholakian: Ak vidíme, počujeme alebo čítame informácie, ktoré obsahujú modely nespokojnosti, odmietania, nenávisti alebo sklamania z našej krajiny a jej obyvateľov, nesmieme dovoliť, aby tieto posolstvá prešli pomimo nášho kritického myslenia a musíme ich vedome zastaviť… Tu musí každý prevziať zodpovednosť za seba a za Ameriku ako celok.“ Odhalenie dezinformačných kampaní

Egon Cholakian v podnetnej analýze predstavuje presvedčivé prípadové štúdie, ktoré odhaľujú taktiky používané v dezinformačných kampaniach. Cieľom týchto organizovaných snáh je ovplyvniť verejnú mienku a podporiť sklamanie z demokratických systémov. Odkrývajúca prípadová štúdia

ALLATRA, celosvetové dobrovoľnícke hnutie zaoberajúce sa zmenou klímy, sa stáva významnou prípadovou štúdiou. Jeho účastníci čelili nespravodlivým antidemokratickým opatreniam namiereným proti nim. Dr. Cholakian vysvetľuje, ako takéto očierňujúce kampane výrazne poškodzujú samotné základy demokracie. Zdôrazňuje, že keď sa novinári zapájajú do týchto kampaní, nevedomky prispievajú k nebezpečnej ceste a zničeniu demokracie.

Video Egona Cholakiana si musia pozrieť všetci, ktorí chcú komplexne pochopiť súčasnú geopolitickú situáciu, chcú rozvíjať svoje kritické myslenie a chrániť našu budúcnosť. Je to príručka, ako udržať náš národ v bezpečí v tomto historicky nebezpečnom období.

Viac informácií nájdete na stránke www.EgonReport.org.

Dr. A. Egon Cholakian

Expert na národnú bezpečnosť, federálny lobista – Kongres USA a Biely dom. Registrovaný zahraničný agent, Ministerstvo spravodlivosti USA – odbor národnej bezpečnosti. Člen Medzinárodnej asociácie spravodajských lektorov, Nadácie geopriestorového spravodajstva USA a zakladajúci člen Nadácie OSINT (Open Source Intelligence). Spolupracoval s: 4 prezidentmi USA, 3 poradcami pre národnú bezpečnosť USA, 1 riaditeľom Ústrednej spravodajskej služby (CIA)

LinkedIn Dr. Egona Cholakiana: https://www.linkedin.com/in/a-egon-cholakian-11256b4

Zdroj: Earth Save Science Collaborative

