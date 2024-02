Okno do sveta: Voľby v USA ovplyvnia každého na svete a je frustrujúce, že sa môžeme iba prizerať (video)

V prezidentských voľbách v USA rozhodujú americkí občania, tie voľby však ovplyvnia každého na svete. Ale nás sa nikto nepýta, koho by sme chceli a to je frustrujúce. Je to pre nás situácia, ako keď sa dávame na futbalový zápas. Môžeme fandiť jednej alebo druhej strane, ale v zásade to nemáme ako ovplyvniť. Skonštatoval Tomáš Klvaňa vo video podcaste Okno do sveta.

Transatlantická väzba

Tomáš Klvaňa, ktorý je profesorom na University of New York in Prague, považuje americké voľby za zásadné, pretože ich výsledok bude mať zásadný vplyv na transatlantickú väzbu medzi USA a Európou, ktorá je základným pilierom usporiadania sveta po II. svetovej vojne.

Pokiaľ by došlo k jej oslabeniu, čo je dnes pravdepodobný scenár, tak budeme čeliť výzvam, akým sme v povojnovom období, a už vôbec nie po skončení studenej vojny, nečelili. „V prípade víťazstva Donalda Trumpa sa transatlantická väzba dostane do krízy,“ predpokladá Tomáš Klvaňa.

EÚ ako silnejšia súčasť NATO

Množstvo Američanov, ktorí nezažili vojnu a nezažili ani studenú vojnu, je unavených zo zahraničného angažovania svojej krajiny a chce, aby sa Spojené štáty venovali svojim vlastným problémom. A s tým sa bude musieť vyrovnať akýkoľvek prezident, či to už bude Joe Biden alebo Trump.

A na to sa bude musieť Európa pripraviť, nakoniec je to ekonomická a kultúrna veľmoc. Európska únia má pol miliardy ľudí a mala by sa konečne postaviť zo strategického a vojenského hľadiska na vlastné nohy a byť silnejšou súčasťou NATO. „Koniec koncov, k tomu nás svojim spôsobom Američania aj vyzývajú,“ konštatuje Klvaňa.

V rozhovore s Tomášom Klvaňom sa tiež dozviete:

ako môže vyzerať finále prezidentských volieb v USA a kto má väčšiu šanci nakoniec uspieť

o príčinách popularity Donalda Trumpa

o kondícií obidvoch prezidentských kandidátov

o krízach ktoré zasiahli slobodný svet v uplynulých desaťročiach, ktoré postihli vnímanie liberálnej demokracie

o polarizácií spoločnosti a podiele sociálnych sietí a propagandistických médií

či sú Spojené štáty na ústupe z pozície svetového lídra, alebo naopak, sa ich postavenie bude do budúcnosti posilňovať

