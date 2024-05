Remišová: Hlas dosadzuje do štátnych funkcií ľudí, ktorých kvalifikáciou je stranícka knižka alebo sponzorský dar

Strana Hlas-SD dosadzuje do vysokých štátnych funkcií ľudí, ktorých jedinou kvalifikáciou je stranícka knižka alebo sponzorský dar na kampaň. Pre agentúru SITA to uviedla Veronika Remišová (Za ľudí), poslankyňa NR SR.

„Je to absolútna rezignácia na profesionalitu v štátnej správe. My budeme podávať aj podnet na generálnu prokuratúru, aby sa pozreli na to, či takéto praktiky nie sú korupčné. Pretože, ak si dokážete za sponzorsky dar kúpiť flek v štátnej správe, tak to je obrovský problém,“ uviedla Remišová.

Dodala, že vo vedúcich pozíciách nemajú byť ľudia, ktorých jedinou kvalifikáciou je príspevok na kampaň Hlasu.

„O profesionalite bývalej pani ministerky Remišovej vieme svoje, pretože ona krátko po nástupe do svojej funkcie dala z vládnej siete odstrániť bezpečnostné zariadenie. Touto svojou profesionalitou ohrozila fungovanie celého štátu. To je za mňa všetko, čo som k tomu mohol povedať,“ uviedol v reakcii pre SITA Samuel Migaľ (Hlas-SD), poslanec NR SR.