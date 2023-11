Odhodlanie nás všetkých je robiť to, čo je správne pre Slovensko a demokraciu, tvrdí Korčok

Naša krajina a demokracia potrebuje občiansku spoločnosť viac než kedykoľvek pred tým. Vyhlásil to občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok na podujatí Human Forum v Banskej Bystrici v stredu 29. novembra. Korčok pripomenul, že občianska spoločnosť a jej angažovanosť zohrala za 30 rokov demokracie dôležitú úlohu.

Stabilná demokracia a spoľahlivý partner

„Dnes bude odhodlanie nás všetkých robiť to, čo je správne, ešte o to dôležitejšie pre našu krajinu a pre našu demokraciu,“ dodal Korčok s tým, že aj vďaka aktivitám občianskej spoločnosti je teraz Slovensko vnímané ako stabilná demokracia a spoľahlivý partner pri presadzovaní agendy ľudských práv. To sa podľa neho odzrkadlilo aj v aktívnej účasti Slovenska na summite za demokraciu v rokoch 2021 a 2023.

„Prostredníctvom ľudsko-právnej konferencie sme v posledných rokoch priniesli agendu ľudských práv aj do regiónov, a vyzývam rezort diplomacie, aby pokračoval v tejto tradícii, pretože o tejto agende musíme hovoriť aj mimo Bratislavy,“ uviedol Korčok.

Ochrana ľudských práv

Pripomenul, že aj ako minister zahraničných vecí a európskych záležitostí presadzoval tému ochrany a podpory ľudských práv ako kľúčový pilier zahraničnej politiky.

Rezort pod jeho vedením vypracoval aj Koncepciu na podporu ľudských práv a demokracie vo svete, pričom na európskej pôde sa zasadzoval za vytvorenie antikorupčného sankčného režimu a podporoval posilnenie slobody médií a ochrany novinárov.

„Očakávam, že k záväzkom chrániť demokraciu a ľudské práva doma i vo svete sa Slovensko prihlási aj na summite za demokraciu v roku 2024,” uzavrel Ivan Korčok.