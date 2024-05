Ficov atentátnik Juraj Cintula už má svoju obhajkyňu, je ňou advokátka z Nitry

Atentátnik Juraj Cintula, ktorý v stredu postrelil predsedu vlády Roberta Fica, už má svoju obhajkyňu. Ako informuje portál Startitup, je ňou advokátka Martina Čierna z Nitry, ktorá bola vygenerovaná ex offo, čiže z úradnej moci.

„Áno, prevzala som zastupovanie Juraja Cintulu, bola som vygenerovaná ex offo. Poviem vám len to, že som to prevzala,“ povedala pre portál.

Na otázku, či sa už s obvineným stretla a či už si naštudovala jeho prípad, odpovedať odmietla so slovami, „už sa nebudem k ničomu vyjadrovať“. Na to, kedy bude doručený návrh na väzobné stíhanie obvineného, odpovedať nevedela.