Vlaky pre obmedzenia na trati nejazdia v okolí Šurian, vypadli aj viaceré rýchliky

Železničná osobná doprava je aktuálne obmedzená v okolí Šurian, 18. mája bude aj pri Komárne. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre plánovanú úpravu infraštruktúry na viacerých úsekoch na juhozápade Slovenska zaviedla náhradnú autobusovú dopravu, zároveň upozornila na očakávané meškania vlakov dotknutých výlukou.

Na úseku Podhájska – Šurany pre práce na trati 16. a 17. mája nejde od rána viac ako šesť hodín osem rýchlikov Urpín jazdiacich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Na rovnakom úseku počas oboch dní vypadlo v priebehu približne siedmich hodín aj osem osobných vlakov na linke Levice – Nové Zámky a späť.

Meškanie približne 25 minút

Vlaky podľa železničiarov môžu meškať približne 25 minút. Cestujúci majú k dispozícii náhradnú autobusovú dopravu medzi Podhájskou a Šuranmi cez Radavu, Hul, Úľany nad Žitavou.

Spomínaná výluka sa týka štyroch rýchlikov s odchodmi z Podhájskej do Bratislavy od 8:36 do 14:36 a štyroch rýchlikov opačne odchádzajúcich zo Šurian do Banskej Bystrice od 8:57 do 14:57. Takisto sa vzťahuje na štyri osobné vlaky zo Šurian na Levice od 7:58 do 13:50, ako aj štyroch z Podhájskej na Nové Zámky od 8:18 do 14:54. Úsek Šurany – Podhájska má 15 kilometrov, je súčasťou trate Nové Zámky – Zvolen dlhej 130 kilometrov, vedúcej cez Šurany, Levice, Novú Baňu, Žarnovicu, Žiar nad Hronom.

Medzi Zlatými Moravcami a Šuranmi tiež vo štvrtok a v piatok nejdú dva osobné vlaky. Jeden ranný na linke z Nových Zámkov, ktorý má zo Šurian odchod 9:05 a do Zlatých Moraviec príchod 10:04. Vypadol aj popoludňajší spoj s odchodom zo Zlatých Moraviec 13:44, s príchodom do Šurian 14:43. Vlaky dotknuté výlukou môžu meškať približne 15 minút.

Náhradná autobusová doprava

Náhradná doprava vedie po trase Šurany – Šurany, zastávka – Úľany nad Žitavou – Malá Maňa – Maňa – Kmeťovo – Michal nad Žitavou – Martinová – Lúčnica nad Žitavou – Dyčka – Vráble – Nová Ves nad Žitavou – Slepčany – Tesárske Mlyňany – Zlaté Moravce. Úsek Šurany – Zlaté Moravce je dlhý 41 kilometrov, celá trať Nové Zámky – Zlaté Moravce má 51 kilometrov.

V sobotu 18. mája budú obmedzenia na úseku Bajč – Komárno. Nepôjde na ňom od rána viac ako šesť hodín deväť osobných vlakov premávajúcich na linke medzi Novými Zámkami a Komárnom. Predpokladané meškanie vlakov, ktorých sa týka táto výluka, je 10 minút.

Náhradná doprava bude za päť spojov z Komárna s odchodmi každé dve hodiny od 8:33 do 16:33 a štyroch opačne z Bajča s odchodmi v rovnakom intervale od 9:08 do 15:08. Náhradná doprava pôjde z Nových Zámkov spred pošty vedľa železničnej stanice, pokračuje cez Bajč, Hurbanovo, Chotín do Komárna. Úsek Komárno – Bajč má 21 kilometrov, je súčasťou trate Nové Zámky – Komárno v dĺžke 29 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.