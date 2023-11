Kto má bližšie stať sa prezidentom? Pellegrini by štartoval z výhodnej pozície, Korčok sa musí popasovať s limitmi, hovorí odborník

Budúci rok čakajú Slovensko prezidentské voľby. Medzi horúcich kandidátov na prezidenta patrí predseda Národnej rady SR a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Politik sa však zatiaľ vyhýba priamej odpovedi, či skutočne zabojuje o post prezidenta.

Nový šéf parlamentu v týchto dňoch intenzívne čelí otázkam, či bude kandidovať na post hlavy štátu. „Je to vážne a zodpovedné rozhodnutie, o ktorom intenzívne premýšľam,“ povedal Pellegrini. Podotkol, že chce prihliadať na názor ľudí, či by si jeho kandidatúru želali. Viac však k téme zatiaľ neuviedol.

Z novembrového prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N pritom vyplýva, že aktuálne má najväčšiu šancu vyhrať prezidentské voľby práve Pellegrini. Pred druhým horúcim kandidátom Ivanom Korčokom by skončil s veľkým náskokom.

„Peter Pellegrini má výhodu, že by vstúpil do prezidentského boja z pozície predsedu parlamentu. To znamená, že bude viac na očiach a bude mať zabezpečenú mediálnu pozornosť. Je zároveň šéfom vládnej strany, ktorá má k dispozícii finančné prostriedky, ktoré bude môcť investovať do volebnej kampane,“hovorí politológ Radoslav Štefančík.

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini by mal podľa novembrového prieskumu agentúry Ipsos najväčšiu šancu vyhrať prezidentské voľby. Foto: SITA/Milan Illík.

Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok už ohlásil svoj zámer kandidovať za prezidenta a vyzbieral aj dostatočný počet podpisov na kandidatúru.

„Korčok bude asi najhorúcejší kandidát zo stredopravicových strán,“ myslí si politológ Štefančík. „Určite to bude dobrý kandidát, pretože ho poznáme ako bývalého ministra zahraničných vecí a bývalého štátneho tajomníka. Má úplne jasnú predstavu o tom, kam by sa Slovensko malo uberať z hľadiska jeho zahraničnopolitickej orientácie,“vysvetľoval odborník.

Korčok ako občiansky kandidát, ktorý nie je vykonávateľom vysokej štátnej funkcie, však bude mať podľa slov odborníka oveľa menšiu mediálnu pozornosť. Ako ale politológ upozornil, lepšie sa budú predvídať výsledky, keď budú známy všetci kandidáti.

Kandidát na prezidenta Ivan Korčok bude mať ako občiansky kandidát oveľa menšiu mediálnu pozornosť. Foto: SITA/Diana Černák

A čo hovorí odborník na špekulácie o prípadnej kandidatúre generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku na prezidenta?

„Šance Maroša Žilinku sú minimálne a čudujem sa všetkým ľuďom, ktorí si len pripúšťajú predstavu, že by mohol kandidovať na funkciu hlavy štátu,“ uviedol Štefančík. „Nemyslím si, že človek, ktorý uteká od novinárov, keď sa ho na niečo pýtajú, je schopný viesť rovnocenný súboj s takými silnými kandidátmi ako Peter Pellegrini a Ivan Korčok,“ hovorí odborník.

Špekulovalo sa, že by sa kandidátom na prezidenta mohol stať aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher

Istý čas sa špekulovalo aj o tom, že o prezidentský post má záujem aj šéf Smeru-SD Robert Fico. „Vzhľadom na to, že Robert Fico je teraz štvornásobný predseda vlády je zrejme neochvejným vykonávateľom tejto funkcie na celé štvorročné volebné obdobie. Má teraz plné ruky úplne inej práce ako je myslieť na prezidentskú kandidatúru,“ skonštatoval Štefančík.

Predseda vlády SR Robert Fico má podľa slov odborníka plné ruky práce a určite nemyslí na prezidentskú kandidatúru. Foto: SITA/Diana Černak

A čo si myslí politológ o tom, že o post prezidenta chce opätovne zabojovať aj niekdajší minister spravodlivosti a šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin? „Treba to vnímať ako kuriozitu týchto volieb,“ odpovedal Štefančík.