Prezidentské voľby by vyhral Pellegrini, tretí v prieskume skončil Harabin

Ak by sa prezidentské voľby konali dnes, zvíťazil by predseda parlamentu Peter Pellegrini so 40 percentami hlasov. Po ňom nasleduje Ivan Korčok s 30,4 percenta hlasov. Na treťom mieste by sa umiestnil Štefan Harabin, ktorého by volilo 8,9 percenta voličov.

Ako by dopadli Mistrík a Kubiš?

Jána Kubiša by volilo 5,8 percenta opýtaných, Róbert Mistrík by dostal 3,6 percenta a Miriam Lexmann 1,9 percenta hlasov.

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj Na hrane. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 14. novembra na vzorke tisíc respondentov.

Kto volí Pellegriniho a Korčoka?

Prieskum tiež ukázal, že 11 percent opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, koho voliť a 1,6 percenta respondentov uviedlo, že by voliť nešli.

Prieskum tiež ukázal, že Pellegriniho by nadpriemerne často volili ženy, ľudia vo veku 34 – 49 rokov a ľudia vo veku 66+, výrazne nadpriemerne ľudia s nízkym vzdelaním bez maturity a voliči strán Hlas-SD, Smer-SD a Republika.

Korčoka by nadpriemerne často volili muži, ľudia vo vekových kategóriách 18 – 33 rokov a 50 – 65 rokov, výrazne nadpriemerne vysokoškolsky vzdelaní ľudia a voliči strán Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratického hnutia a koalície hnutia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí.