Kto je Juraj Cintula, atentátnik na Fica? V minulosti bol aj terčom útoku a jeho sused ho pozná ako dobrého človeka

Zo streľby na premiéra Roberta Fica je obvinený 71-ročný Juraj Cintula z Levíc. Polícia ho hneď po atentáte zadržala a na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom bolo jeho údajné vyjadrenie, prečo strieľal.

Vo videu uviedol, že nesúhlasí s politikou vlády. „Nesúhlasím s politikou vlády. Sú likvidované masmédiá. Prečo je RTVS napádaná? Prečo sú ľudia… Mazák je prečo vyhodený z funkcie?“ povedal Cintula, ktorému teraz hrozí až doživotie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Portálu Aktuality.sk sa podarilo spojiť s jeho synom, ktorý je v šoku. Zároveň potvrdil, že jeho otec mal zbraň v legálnej držbe a poprel, že by niekedy jeho otec otvorene hovoril o útoku či likvidácii niektorého politika. Na otázku, či cítil nenávisť k predsedovi Smeru odpovedal, že ho jeho otec nevolil. Tiež uviedol, že nebol psychiatrickým pacientom a predpokladá, že asi došlo ku skratu.

Celý incident si nevedia vysvetliť ani susedia a bol to pre všetkých veľký šok. „Čo sa tam stalo, neviem, nejaký skrat nastal. Poznám ho ako veľmi dobrého človeka, ako spisovateľa. Mal taký normálny dôchodcovský život s manželkou. Chodil na nákupy, chodili na prechádzky, držali sa za ruky. Nebol žiadny konflikt s ním. Nevidel som žiadny problém, že by tam bol,“ povedal pre TV Joj domovník a dlhoročný sused.

V minulosti ho dobili v práci

Podľa informácií portálu tvnoviny.sk bol strelec v minulosti terčom útoku. Ešte ako 63-ročný pracoval ako zamestnanec pre súkromnú bezpečnostnú službu, kedy ho po dlhej šichte v obchodnom dome v Leviciach surovo zbil mladý muž, ktorý sem prišiel nakupovať s priateľkou.

„On bol nadrogovaný. Z regálov začal vyhadzovať kurence na zem, potom začal s nimi žonglovať,“ opísal incident v roku 2016 Juraj Cintula, ktorý sa snažil útočníkovi dohovoriť. Ten bol však ešte viac vulgárny. Keď SBS-kár chytil mladého muža za plece, on si to vysvetlil ako výzvu do bitky.

Juraja Cintulu začal mlátiť päsťami, kopať a nakoniec spadol medzi regály. Výtržník bol nakoniec umiestnený do policajnej cely a SBS-kár utrpel viaceré zranenia, z ktorých sa liečil niekoľko dní.

Podporoval Slovenských brancov

Okrem toho bol Levičan aj literárne činný. Napísal niekoľko básnických zbierok a je jedným zo zakladateľov Literárneho klubu Dúha, ktorý vznikol v roku 2005. V roku 2015 sa stal členom Spolku slovenských spisovateľov, ktoré mu po atentáte na premiéra okamžite zrušilo členstvo. Zároveň vyjadrilo rozhorčenie nad brutálnym činom.

Cintulu upútali Slovenskí branci, s ktorými sa aj stretával. Imponovalo mu, že si za vlastné peniaze zháňajú výzbroj a výstroj, osvojujú si taktiku i stratégiu. Vo viacerých príspevkoch Juraja Cintulu, ktoré zdieľala organizácia, kritizuje migrantov a tiež štát, nakoľko nedostatočne chráni svojich obyvateľov. Domobrane však vyjadruje podporu.

„Keď vám ktokoľvek povie, že sa pripravujú na vojnu, neverte im. Ich prvoradou úlohou je ochrana obyvateľov, krajiny, tradície, kultúry – sú to vlastenci. Ja tým mladým chlapcom a dievčatám verím a vyjadrujem im verejnú podporu,“ napísal ešte v januári pred ôsmimi rokmi.

Zakladateľ hnutia Proti násiliu

Útočník bol tiež zakladateľom hnutia Proti násiliu, ktoré vzniklo v apríli 2016. „Bola to strana, ktorú sme zakladali proti každému násiliu, myslím, že po incidente, kedy bol na smrť zbitý Filipínec,“ uviedol pre Aktuality.sk jeho blízky a tiež spoluzakladateľ hnutia, ktorého šokovalo, čo sa stalo.

Hnutie chcelo brániť šíreniu nenávisti v spoločnosti, extrémizmu a tiež vojne v Európe. Kritizovalo tiež Mariana Kotlebu. Vo viacerých príspevkoch i videách Juraj Cintula tvrdil, že každý normálny človek násilie odmieta.

„Zachovajme hodnoty, teda to, čo bolo vybudované. Zabraňujme deštrukcii hodnôt. Nedovoľme, aby do nás vstupovala nenávisť a násilie. Nepripravujme sa na vojnu, nepodliehajme strachu o život, v úzkosti. V zúfalstve. Využime potenciu rozumu. Kričme svoju bolesť do sveta, ale nezanechávajme za sebou obete a ruiny mesta. Spojme úsilie za kvalitu života. Dokážeme to, keď si začneme dôverovať,“ napísal v máji 2016.

Ide zrejme o rozporuplnú osobnosť. Líder kandidátky Kresťanskej únie do eurovolieb a bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak totiž zverejnil fotografiu z protivládneho protestu zo 7. februára, na ktorom bol údajne aj útočník Juraj Cintula.