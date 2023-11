Vyhlásenie Korčoka dokazuje jeho politickú neskúsenosť, Pellegrini sa vyjadril aj k spájaniu Hlasu so Smerom (video)

Vyhlásenie občianskeho kandidáta na post prezidenta Ivana Korčoka, že Peter Pellegrini (Hlas-SD) používa štátnu funkciu predsedu parlamentu na svoju prezentáciu ako kandidát v prezidentských voľbách, ukazuje jeho politickú neskúsenosť. Korčok podľa Pellegriniho povedal niečo bez toho, aby si uvedomil, čo hovorí.

„Nič také neexistuje a žiadny konflikt záujmov tu nie je. Ja si len splním svoju ústavnú povinnosť – vyhlásiť termín volieb. Neviem, či by aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, keby kandidovala, vyzýval, aby sa vzdala mandátu, lebo ako prezidentka by mala výhodu,“ povedal Pellegrini na utorkovej tlačovej besede.

Predseda Národnej rady SR sa vyjadril aj k prípadnému spájaniu strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a Smer – sociálna demokracia po prezidentských voľbách.

„Vôbec to nie je možné. Nie je to v pláne a ja urobím všetko pre to, aby Hlas-SD naďalej ostal samostatnou, zdravou, aktívnou, modernou, sociálno-demokratickou stranou, ktorá, dúfam, prežije viacero predsedov a nebude stranou jedného predsedu,“ vysvetlil Pellegrini. V závere odkázal, aby verejnosť nehľadala jeho nástupcu, pretože ešte nikam neodchádza.