Odborník na obranu a bezpečnosť Bátor: Ochrana slovenského neba je v lepšom stave, ako sa hovorí (rozhovor)

Ochrana slovenského neba je v lepšom stave, ako sa hovorí. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol odborník na obranu a bezpečnosť a bývalý veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor (PS).

Stíhačky F-16 a Barak

Ako povedal, predstavitelia súčasnej vlády tvrdia, že darovanie systémov protivzdušnej obrany S-300 a stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu spôsobilo, že nemáme efektívnu protivzdušnú a protiraketovú obranu. To však podľa neho nie je tak úplne pravda.

„Ono si to treba predstaviť ako takú cibuľu. Je tam niekoľko vrstiev. Máme systémy, ktoré majú kratší dostrel, máme systémy, ktoré majú dlhší dostrel. Keď si to takto naskladáme, tak s už plánovaným nákupom napríklad izraelského systému Barak, nám to vytvorí pomerne komplexný systém protiraketovej obrany,“ uviedol Bátor.

Pripomenul aj prítomnosť prvých lietadiel F-16 na našom území. Tieto lietadla sú podľa jeho slov veľmi schopné. „Okrem toho nám stále pomáhajú chrániť nebo poľské, české a aj maďarské stíhačky. Takže nie je to vôbec také zlé, ako to vyzerá na prvý pohľad,“ dodal odborník na obranu.

Systém S-300 nebol aktivovaný

Čo sa týka darovania systému S-300 a lietadiel MiG-29 Ukrajine, tak v tomto prípade išlo podľa Bátora o správne rozhodnutie. „Súčasná vláda hovorí, že naše nebo perfektne chránil systém S-300, ktorý bol poskladaný a rozložený niekde v skladoch,“ povedal Bátor s tým, že tento systém nebol aktivovaný, a teda nechránil slovenský vzdušný priestor.

„Ak sa nemýlim, raz sme ho vyviezli v minulosti do Bulharska, kde sme s ním skúšali naživo strieľať. Raz bol poskladaný, keď tu bolo nejaké športové podujatie a podobne. Radi sme sa s ním chválili, ale nie jeho funkčnosťou, ale tým, že ho máme a ako vyzerá,“ doplnil Bátor, podľa ktorého na tom boli podobne stíhačky MiG-29.

Ako upozornil, tieto lietadlá boli na konci svojej životnosti. „Naši piloti by najlepšie vedeli povedať, ako často a koľko minút im trvalo, kým im vyskočila prvá červená kontrolka, a teda to, že s lietadlom niečo nebolo v poriadku,“ povedal odborník na obranu.

Doplnil, že tieto stíhačky stáli Slovensko kopec peňazí a už len veľmi ťažko plnili svoje úlohy. „Nehovoriac o tom, že desiatky miliónov prúdilo každý rok do Ruska cez ruské firmy. Boli sme jeden z mála štátov, ktorý si nechával servis robiť ruskými technikmi,“ dodal Bátor a podotkol, že mať na vojenskom letisku ruských technikov je pre členský štát NATO absolútny nonsens.

