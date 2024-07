Obec so 60 obyvateľmi dostala od vlády 57-tisíc na multifunkčné ihrisko, starosta kandidoval za Smer-SD

Obec Babinec v okrese Rimavská Sobota so 60 obyvateľmi dostala od vlády 57-tisíc na multifunkčné ihrisko. Starosta Jaroslav Benda bol kandidátom strany Smer-SD.

Poukázal na to Denník SME s tým, že na takú malú obec, ktorá sa dá prejsť z jedného konca dediny na druhý do piatich minút, je to prekvapivo vysoká suma.

Dotáciu vláda odklepla pred mesiacom

Dotáciu odklepla vláda na svojom rokovaní v Rimavskej Sobote pred mesiacom. Priemerná výška dotácie pre obec je necelých 15-tisíc eur, najčastejšie to býva dvetisíc eur. Starosta Benda pre SME povedal, že žiadal ešte viac, takže športovisko budú musieť dokončiť svojpomocne, alebo sa uspokojiť s menším.

„Ak chceme hovoriť o rozvoji vidieka, tak nemôžeme nechať dediny napospas. Keď tu nič nebude, nikto sem nepríde,“ zdôvodnil potrebuje multifunkčného ihriska.

Dodal, že prednosta okresného úradu poslal všetkým starostom e-mail s otázkou, čo chcú v obci urobiť. Benda sa domnieva, že mal jednoducho len odvahu pýtať si viac, tak dostal viac.

Rozdiely vo vládnych dotáciách

Podľa denníka však dáta ukazujú aj niečo iné – starostovia, ktorí v posledných miestnych voľbách kandidovali za niektorú zo súčasných vládnych strán (Smer, Hlas, SNS, prípadne Dobrú voľbu či Národnú koalíciu), dostávajú od vlády oveľa viac peňazí ako ostatní.

Starostovia blízki vládnej koalícii získali na dotáciách po 14 eur na jedného svojho obyvateľa a obce vedené nezávislými kandidátmi po osem eur na obyvateľa.

Obce so starostami blízkymi opozičným alebo neparlamentným stranám (Aliancia, Republika, Sme rodina a podobne) majú od vlády len päť eur na obyvateľa.

Rozdiely sú podľa zistení SME aj medzi okresmi. Vláda najviac uprednostňuje vlastných starostov na strednom a východnom Slovensku.

Uprednostňovanie koaličných starostov

Na uprednostňovanie koaličných starostov upozornila minulý týždeň aj opozičná strana Progresívne Slovensko (PS). Progresívci zistili, že obce, v ktorých je starostom predstaviteľ strany Smer-SD či človek blízky vládnej koalícii, často dostávajú desaťkrát, dvadsaťkrát či dokonca tridsaťkrát viac financií ako obce, kde je starostom nezávislý kandidát či predstaviteľ opozície.

„To nie sú peniaze Roberta Fica či Smeru-SD, sú to peniaze daňových poplatníkov a rovnaký nárok na ne majú ľudia, ktorí žijú v obciach, kde je starosta nezávislý, ako aj ľudia, ktorí žijú v obciach, kde je starosta zo Smeru-SD či SNS,“ uviedol predseda hnutia Michal Šimečka.

Celková suma, o ktorú Ficova vláda „obrala“ voličov opozičných a nezávislých starostov, činí podľa PS 1 205 282 eur, pričom ide len o deviaty mesiac jej vládnutia. Vláda podľa PS otvorene trestá obyvateľov obcí za to, že si nezvolili starostov koalície.

Vláda hodnotí účelnosť projektov

Úrad vlády SR reagoval na kritiku Progresívneho Slovenska vyjadrením, že vláda nedelí starostov a primátorov podľa ich politickej príslušnosti, ale hodnotí účelnosť jednotlivých projektov, ktoré dokážu skvalitniť život v regiónoch. Dodáva, že sa zameriava na také, na ktoré minulé vlády zabudli a nevenovali im pozornosť.

„Vláda SR podporuje a podporí počas výjazdových zasadnutí vlád projekty, ktoré sú pridanou hodnotou pre občanov naprieč celým Slovenskom. Z celkovej poskytnutej dotácie pre jednotlivé obce a mestá, v okresoch Handlová a Prievidza, obdržalo dotáciu až 44 percent nezávislých starostov a primátorov,“ uviedol úrad vlády.

Je náročné zachovať politickú pomernosť

Vláda argumentuje aj tým, že je náročné zachovať politickú pomernosť pri priznávaní dotácií, keďže napríklad v Trenčianskom kraji nemá hnutie PS žiadneho starostu alebo primátora. Zároveň pripomína, že počas výjazdového rokovania v Trenčíne boli udelené dotácie viac ako dva milióny eur a rozdelené medzi 180 subjektov.

„Najväčší podiel z celkovej vyplácanej sumy, teda takmer 36 percent, získali obce so starostami, ktorí kandidovali ako nezávislí. Až za nimi nasledovali starostovia za stranu Hlas-SD (24 percent), Smer-SD (20 percent) a SNS (13 percent). Medzi subjektmi s pridelenou dotáciou boli aj obce, na ktorých čele stoja starostovia kandidujúci za stranu Sloboda a Solidarita či Spolu,“ informoval Úrad vlády SR.