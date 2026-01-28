Nový rokovací poriadok je bič na opozíciu, koalícia podľa Remišovej prehliada vlastné zlyhania – VIDEO

Opozícia má v pláne k etickému kódexu a rokovaciemu poriadku predložiť aj viacero pozmeňujúcich návrhov.
Vládna koalícia pripravila bič na opozíciu, vlastné zlyhania však ignoruje. Vyhlásilo to Hnutie Slovensko, ktoré spolu so stranou Za ľudí pokračujú v kritike zmien rokovacieho poriadku a návrhu etického kódexu. Tie vládna koalícia aktuálne presadzuje v parlamente.

Vážne zlyhania

Opozičné strany upozorňujú, že v skutočnosti nejde o snahu zlepšiť politickú kultúru, ale o prípravu účelového nástroja na umlčanie opozície. Zlyhania koaličných politikov však vláda podľa nich ignoruje. Opozícia má v pláne k etickému kódexu a rokovaciemu poriadku predložiť aj viacero pozmeňujúcich návrhov.

Vládna koalícia sa namiesto riešení problémov občanov pokúša zapchať ústa opozícii a v parlamente rieši zmeny rokovacieho poriadku, avšak zároveň prehliada vážne zlyhania, ktorých sa dopúšťajú práve vládni poslanci. Ak by sa však etický kódex, ktorý sama predkladá, uplatňoval dôsledne, s plnou vážnosťou môžeme povedať, že polovica vládnych poslancov by si mala baliť kufre alebo by dostala vysoké pokuty,“ vyhlásila poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Prípad čínskeho špióna

K hrubému porušeniu etických princípov podľa nej došlo napríklad v medializovanom prípade čínskeho špióna zadržaného v Česku. Remišová pripomenula, že české úrady varovali, že dotyčný mohol od politikov získavať citlivé informácie.

Napriek tomu sa s ním stretávali poslanci vládnej koalície a dokonca aj predseda Národnej rady SR. Povedzte mi jasnejší prípad poškodenia dôvery v parlament a v Slovenskú republiku,“ povedala Remišová a zdôraznila, že etický kódex jasne hovorí, že poslanec sa má zdržať konania, ktoré ohrozuje dôveru verejnosti. Koalícia však tieto prípady podľa poslankyne zámerne prehliada.

Poslanec Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) upozornil, že nejde o ojedinelé zlyhania, ale o systematický problém. Podotkol, že Česko nezadržalo a nevyhostilo čínskeho špióna bez dôvodu. „Ak ho považovali za bezpečnostné riziko, nemám dôvod si myslieť, že na Slovensku pôsobil inak. O to vážnejšie je, že sa s ním stretávali predstavitelia vládnej koalície,“ dodal Mikulec a pripomenul aj ďalšie prešľapy, ktoré podľa neho odporujú verejnému záujmu.

Kontrola alkoholu a drog

Videli sme, ako šéf poradcov premiéra chodil na ruskú ambasádu v čase, keď aj minister zahraničných vecí hovorí o Rusku ako o agresorovi,“ uviedol Mikulec a spomenul aj fotografie vládnych poslancov s ľuďmi, ktorí sú obvinení zo závažnej trestnej činnosti. „To nie je o oblečení alebo kravate, ale o signáloch, ktoré títo politici vysielajú verejnosti,“ zdôraznil Mikulec.

Súčasne informoval, že opozícia k etickému kódexu a rokovaciemu poriadku predloží viaceré pozmeňováky. Chcú navrhnúť, aby poslanec vždy uprednostnil verejný záujem pred osobným, aby konal so zreteľom na výšku verejného dlhu a aby sa etický kódex nemohol zneužívať na udeľovanie politických pokút opozícii.

Rovnako chceme, aby sa poslanci a členovia vlády mohli podrobiť kontrole na alkohol alebo drogy tak, ako je to bežné u zamestnancov v celej krajine,“ dodal Mikulec.

Ficova zahraničná politika

Poslanec Július Jakab (Hnutie Slovensko) sa v tejto súvislosti povenoval aj správaniu predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Položil otázku, či je podľa etického kódexu slušné, keď premiér hrubo nadáva politickým oponentom a novinárom. Jakab súčasne poukázal na nebezpečnosť a nečitateľnosť Ficovej zahraničnej politiky.

Ten istý Robert Fico, ktorý gratuloval Donaldovi Trumpovi a chcel sa s ním stretnúť, teraz európskym lídrom hovorí, že Trump sa pomiatol a je nebezpečný. Táto dvojtvárnosť poškodzuje Slovensko a ohrozuje jeho dôveryhodnosť v Európe,“ vyhlásil Jakab.

Strana Za ľudí a Hnutie Slovensko spoločne vyzvali vládnu koalíciu, aby riešila skutočné problémy občanov, nie šikanu opozície. Témami by podľa opozície mala byť chudoba, rozvrátené zdravotníctvo a bezpečnosť krajiny. „Ak má etický kódex platiť, musí platiť pre všetkých rovnako. Inak ide len o politický bič na opozíciu,“ uzavrela Remišová.

