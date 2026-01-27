SaS podáva podnet na Ústavný súd, vláda sa podľa Kolíkovej systematicky vyhýba zodpovednosti v parlamente – VIDEO

Pre koaličné blokovanie mimoriadnych schôdzí parlamentu zameraných na vyslovenie nedôvery vláde alebo jednotlivým ministrom pripravuje opozičná strana SaS podanie na Ústavný súd SR. Ako v tejto súvislosti skonštatovala poslankyňa Mária Kolíkova, ide o bezprecedentné a hrubé porušenie princípov parlamentnej demokracie.
Kolíková kritizuje postup vlády
Zároveň pripomenula, že už od 22. januára 2025 čelí súčasná vláda v parlamente návrhu na odvolanie, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dokonca už od decembra 2024.
„Vláda sa musí zodpovedať parlamentu. To, že sa tomu systematicky vyhýba, je sabotáž, preto sme podali aj trestné oznámenie,“ zdôraznila Kolíková. Zároveň opozičná poslankyňa kritizuje návrh nového rokovacieho poriadku Národnej rady SR a etického kódexu poslancov, ktorými sa podľa nej vládna koalícia snaží prekryť skutočné problémy krajiny a zároveň umlčať opozíciu.
Kritika pomerov v krajine
„V novom roku sa zjavne nebudeme venovať tomu, že ľudia nemajú z čoho platiť účty, že rastie štátny dlh, nefunguje energopomoc a zvyšuje sa kriminalita aj korupcia. Nebudeme riešiť ani to, že Slovensko je dnes jedným z centier podvodov na DPH. Od prvého dňa sa však venujeme tomu, ako sa má vláda udržať pri moci a ako jej majú čo najrýchlejšie prechádzať vlastné zákony,“ uviedla Kolíková.
SaS varuje: novela rokovacieho poriadku je len prvý krok, na rade má byť regulácia médií
Podľa nej pri novele nejde o slušnosť, ako sa to snaží vláda prezentovať. „Tvária sa, že riešia slušnosť v parlamente, no mňa osobne v pléne nazvali hyenou a vrahyňou. Tu nejde o kultúru prejavu. Ide o to, aby sa vláda jednoduchšie udržala pri moci a zakryla svoje zlyhania,“ zdôraznila poslankyňa.
Kolíkova v tejto súvislosti upozornila, že niektoré návrhy na vyslovenie nedôvery voči členom vlády neboli v parlamente prerokované viac ako rok. Strana SaS to považuje za bezprecedentné.