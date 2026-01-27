Slovensko nevie ochrániť finančné záujmy Únie, povedala Šubová európskemu Výboru pre kontrolu rozpočtu

Slovensko nedokáže chrániť finančné záujmy Európskej únie (EÚ), povedala v utorok pred európskym Výborom pre kontrolu rozpočtu bývalá riaditeľka protikorupčnej sekcie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)Zuzana Šubová.
Na verejnom vypočutí výboru, ktorého cieľom bolo preskúmať úroveň ochrany finančných záujmov Únie na Slovensku vrátane podozrení na existenciu systémových podvodov, Šubová upozornila, že podvody v rámci tzv. haciendovej kauzy, pri ktorých boli milióny eur vyplácané dokonca aj firmám obvineným zo subvenčných podvodov evidovaným v databáze PPA, kryli aj kontrolné sekcie platobnej agentúry.
Podľa Šubovej takúto rozsiahlu trestnú činnosť nemá na Slovensku kto efektívne vyšetriť: „Slovensko nie je schopné účinne chrániť finančné záujmy Európskej únie.“ Vyzvala preto výbor, aby sa seriózne zaoberal otázkou pozastavenia eurofondov pre Slovensko.
Netransparentnosť aj slabá digitalizácia
Bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon za hlavný problém označil systémové zmeny, ktoré v rezorte zaviedli vlády premiéraRoberta Fica a ktoré najmä po roku 2012 viedli k masívnemu nárastu korupcie a klientelizmu. Ich výsledkom je podľa neho nesprávne nastavenie systému a netransparentnosť, ako aj nedostatočná digitalizácia, ktorá by umožnila verejnú kontrolu čerpania eurofondov.
Osobitne upozornil na výšku podpory v rámci jednotlivých výziev, ktorá sa často pohybuje v miliónoch eur a motivuje ku korupčnému a klientelistickému správaniu. Riešením by mohlo byť zníženie podpory či miery spolufinancovanie z prostriedkov EÚ, ale aj lepšia kontrola zo strany Európskej komisie (EK). Tá by sa podľa Simona nemala spoliehať len na správy vypracované národnými orgánmi.
Zníženie trestov za korupciu
Podľa Zuzany Petkovej z nadácie „Zastavme korupciu“ k nárastu zneužívania eurofondov prispelo aj zníženie trestov za korupciu a daňovú kriminalitu, ktoré schválila súčasná vláda. Realita je taká, že z peňazí európskych daňových poplatníkov sa stavajú luxusné vily, ktoré využíva úzka skupina ľudí s napojením na politiku, uviedla šéfka protikorupčnej nadácie.
Upozornila, že zo 150 projektov podporených v rámci výzvy na výstavbu penziónov na podporu rozvoja cestovného ruchu v regiónoch „šesťdesiat vyšetruje slovenská polícia, zaujíma sa o nich OLAF alebo Európska prokuratúra“.
Najhorší projekt, aký môže byť
„Stavenie súkromných víl s bazénmi pre ľudí blízkych predsedovi vlády je pravdepodobne najhorší projekt, aký si môžete predstaviť,“ vyjadril sa na margo penziónovej výzvy koordinátor Výboru pre kontrolu rozpočtu Daniel Freund s tým, že to ničí dôveru k Európskej únii a financovaniu, ktoré poskytuje. Dodal, že síce nechce, aby sa európske peniaze nedostali k obyvateľom Slovenska, zároveň však chce, aby sa „nedostali k suite premiéra Fica, aby si mohli postaviť ďalšiu vilu“.