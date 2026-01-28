Fico popiera klamstvá portálu POLITICO, údajne mal byť šokovaný psychickým stavom Donalda Trumpa

Premiér Slovenskej republiky Robert Fico dôrazne odmieta klamstvá „nenávistného, probruselského liberálneho portálu POLITICO“.
„Cieľom POLITICA je len rozbíjať konštruktívne vzťahy, ktoré Slovensko má na všetky štyri svetové strany,“ vyhlásil premiér po správe portálu, ktorá uvádzala, že Fico je šokovaný duševným stavom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slovenský premiér to mal údajne povedať európskym lídrom na minulotýždňovom samite Európskej únie (EÚ).
Údajné obavy o Trumpov „psychický stav“
Neformálny rozhovor s lídrami a predstaviteľmi EÚ sa údajne odohral 22. januára v Bruseli, povedalo pre POLITICO päť európskych diplomatov oboznámených s rozhovorom.
Dvaja z nich uviedli, že Fico vyjadril obavy o Trumpov „psychický stav“, a podľa ďalších dvoch ho označil slovom „nebezpečný“, keď opisoval svoje dojmy zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 17. januára v rezidencii Mar‑a‑Lago na Floride.
Totálne výmysly
Diplomati, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity, nepoznali presné detaily Trumpových výrokov, ktoré Ficovu reakciu vyvolali. Jeho slová však označili za pozoruhodné, keďže patrí medzi najpriaznivejšie naladených európskych politikov voči Trumpovi a po stretnutí v Mar‑a‑Lago sa ním verejne chválil.
Hovorkyňa Bieleho domuAnna Kellyová tvrdenia odmietla a označila za výmysel: „Je to úplne vymyslená správa anonymných európskych diplomatov. Stretnutie v Mar‑a‑Lago bolo pozitívne a konštruktívne.“
Fico hovorí o snahe prekaziť jeho návštevu USA
„Nikto nič nepočul, nikto nič nevidel, nie sú žiadni svedkovia, nič však nebránilo portálu POLITICO prísť s klamstvami, “ napísal Fico na svojej sociálnej sieti. Ďalej sa vyjadril, že na neformálnom summite v Bruseli nevystúpil, podobne ako ďalší premiéri.
„Otvorene som tento summit, jeho prípravu a zvolanie kritizoval. Na summite som ani neformálne so žiadnym premiérom alebo prezidentom nehovoril o mojej návšteve v USA, “ zdôraznil premiér.
Ako dodal, existovala úporná snaha prekaziť jeho návštevu USA. „Tak to bolo aj v prípade návštevy Ruska, kde mi dokonca niektoré členské štáty EÚ nedovolili ani preletieť nad ich územím! Tomu sa hovorí solidarita,“ kritizoval.
Fico tvrdí, že s mnohými stratégiami amerického prezidenta súhlasí, s niektorými však nie. „Úprimne som očakával, že po mojom ostrom vyhlásení k Venezuele bude moja návšteva v USA zrušená. Nestalo sa tak, o to viac si stretnutie s americkým prezidentom vážim,“ tvrdí.
Nakoniec premiér dodal, že na vyjadrenie kritického názoru nepotrebuje hlasné trúby. „Snáď stačí príklad môjho návrhu na nevyhnutnosť výmeny K. Kallasovej, “ uzavrel.