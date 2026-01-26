Vykázanie zo sály aj stopka pre rozpravy bez konca, parlament chce sprísniť pravidlá rokovania – VIDEO

Predseda Národnej rady (NR) SRRichard Raši (Hlas-SD) v pondelok predstavil nový rokovací poriadok parlamentu. Na prvej tohtoročnej schôdzi NR SR, ktorá sa začne v utorok 27. januára, budú o novele rokovacieho poriadku rokovať ako o prvom bode programu.
Raši na tlačovej besede pripomenul priebeh poslednej schôdze minulý rok v decembri, počas ktorej došlo k viacerým konfliktom aj fyzickým konfrontáciám. „Diskusie o zmene rokovacieho poriadku prebiehali už dlhšie, ale to, čo sa stalo na konci schôdze nás primälo k tomu, že je našou povinnosťou predložiť zmenu rokovacieho poriadku tak, aby parlament SR, ktorý je zložený z demokraticky zvolených poslancov, mohol prijímať zákony nevyhnutné pre fungovanie štátu,“ uviedol Raši.
Sankcie, etický kódex aj vykazovanie poslancov
Dodal, že ich k tomu primalo aj to, že opozícia sa mala vyjadriť, že bude blokovať rokovania parlamentu. „Keď zablokujete parlament, zablokujete štát,“ podotkol šéf NR SR. „Ten rokovací poriadok by nebol v tejto forme, keby opozícia na poslednej schôdzi nebola arogantná, neútočila na ženy, nesnažila sa zablokovať parlament,“ dodal.
Novela rokovacieho poriadku prinesie viacero zmien. Raši priblížil, že pri prijímaní zmien v zákone bude napríklad viditeľné, čoho konkrétne sa týka zmena v zákone a ako bude po tom vyzerať. Taktiež prinesie etický kódex, aj zmeny, ktoré zaistia poriadok na schôdzi.
Napríklad pri narušení jej priebehu predsedajúci poslanca upozorní a pri nerešpektovaní tohto upozornenia bude môcť byť poslanec vykázaný a príde o mesačný plat aj s paušálnymi náhradami. Ak bude opakovane rušiť schôdzu, opäť bude vyvedený a opäť príde o celý plat aj s paušálnymi náhradami.
Takýto poslanec sa nebude môcť schôdze zúčastňovať, s výnimkou hlasovaní. Podľa predsedu parlamentu nebude možné vnášať do pléna vizuálne pomôcky a ani ich v pléne vytvárať. Vymedzená by tiež mala byť „diskrétna zóna“, ktorá má napomôcť tomu, aby nik neblokoval rečníka za rečníckym pultom alebo naňho útočil. To sa rovnako bude týkať aj časti pléna, kde sedia predsedajúci a ministri. Poslanec do tohto priestoru bude môcť vstúpiť iba so súhlasom dotknutej osoby alebo predsedajúceho.
Čas na rozpravu a zásahy stráže
Od poslancov a poslankýň sa tiež bude vyžadovať, aby mali primerané formálne oblečenie, bude zadefinované v etickom kódexe. Ak to nedodržia, budú môcť byť vykázaní a budú mať v danom dni neospravedlnenú účasť. Novela rokovacieho poriadku sa podľa Rašiho slov venuje napríklad aj prepadávaniu bodov či tomu, aby mohli mať faktické poznámky aj ministri.
Upraviť by sa mali aj možnosti zásahu parlamentnej stráže, do parlamentu môže vstúpiť na základe pokynu predsedu alebo podpredsedov NR SR, pokiaľ by žiaden z nich v pléne nebol, stráž môže do rokovacej sály vstúpiť, ak bude hroziť ohrozenie života, zdravia či majetku.
Zákonodarcom sa zmení aj základný rozsah času na rozpravu k bodu, a to na maximálne 37,5 hodiny, pre všetky kluby. Raši v tomto smere zdôraznil, že ide o čas úplne štandardný aj pre iné parlamenty. Cieľom je, aby neboli blokované návrhy a NR SR bola schopná prerokovať ich.
Predseda parlamentu tiež prízvukoval, že pri rokovaní o rozpočte a pri rokovaní o programovom vyhlásení vlády bude čas na rozpravu znásobený na 75 hodín. Dodal, že pri akomkoľvek bode tiež bude možné rozpravu predĺžiť, ak sa tak parlament rozhodne. Pre navrhovateľa a spravodajcu má byť na prednesenie návrhu a spravodajskú správu po 10 minút, a tiež 40 minút na vystúpenie v rozprave.
Reakcie podpredsedov a spor s opozíciou
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) zdôraznil, že značnú časť zmien spočiatku diskutovali aj s opozíciu, podľa jeho slov neskôr pochopili, že opozícia nemá záujem konštruktívne diskutovať a kritizuje aj to, čo sama predložila. Skloňoval tiež mená poslancov Hnutia Slovensko, najmä jeho predsedu Igora Matoviča. Zdôraznil, že nejde o zhoršovanie stavu demokracie a možnosti slušne sa vyjadrovať v parlamente.
Rovnako akcentoval, že sankcie za porušenia rokovacieho poriadku majú gradačný charakter. Ďalší z podpredsedov NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) ozrejmil, že ešte v lete 2024 začala diskusia o rokovacom poriadku a vznikla pracovná skupina zo zástupcov všetkých parlamentných strán.
Vznikol súbor návrhov, ktoré priniesli koaličné aj opozičné kluby. V danom čase bola zhoda s opozíciou na 70 percent, je toho názoru, že takto zhoda je aj teraz. Po decembrovej schôdzi sa podľa jeho slov zmenila forma reštrikcie a dôraz je kladený nie na čas pre poslanca, ale pre klub. Nemala by už byť písomná a ústna rozprava, budú v jednom. Poslanec sa do nej bude môcť prihlásiť aj počas trvania rozpravy a opakovane. Faktické poznámky budú zahrnuté do času, ktorý klub má.