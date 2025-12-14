Michelko chce presadiť týždňové vylúčenie kolegov z pléna za rušenie schôdze

Vládna koalícia sa má zaoberať novelizáciou Rokovacieho poriadkuNárodnej rady SR, pričom poslanec Roman Michelko (SNS) chce presadiť týždňové vylúčenie poslancov z pléna za rušenie schôdze. Ako povedal v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo, vylúčený poslanec by smel chodiť len na hlasovania. Novela by sa podľa Michelka mala riešiť hneď na začiatku najbližšej schôdze parlamentu v januári 2026 v reakcii na nedávne potýčky v pléne NR SR.
V parlamente bolo pri schvaľovaní novely Trestného zákona horúco, došlo aj k fyzickej roztržke – VIDEO
„Budeme tvrdo, aj celý mesiac, im brať výplatu, toto sa musí jednoznačne dať,“ vyhlásil Michelko a tým, že ak poslanec odíde z pléna, bude mu krátená výplata.
Prečo parlamentná polícia nezasiahla pri agresívnom správaní v rokovacej sále? Podľa experta by mali kompetentní čo najskôr sprísniť smernice
Pokiaľ ide o narúšanie schôdze, podľa opozičného poslanca Gábora Grendela (Hnutie Slovensko) má predsedajúci už teraz dostatočné nástroje, aby si urobil poriadok. „Netreba kvôli tomu meniť rokovací poriadok,“ skonštatoval. Na druhej strane Grendel podporuje, aby boli poslanci testovaní na konzumáciu alkoholu. „Ak zavedú psychotesty, nech sa páči. Len aby sa to nevypomstilo aj vo vzťahu ku koalícii,“ povedal Grendel.