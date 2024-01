Novela Trestného zákona je podľa SaS najväčšou amnestiou v dejinách Slovenska, Sulík vyzdvihol aj 16 absurdností (video)

Ak vládna novela Trestného zákona prejde v súčasnej podobe, bude to najväčšia amnestia v histórii Slovenska a z krajiny sa stane Eldorádo pre zločincov všetkého druhu. Na piatkovej tlačovej besede to povedal šéf opozičnej SaS Richard Sulík. Zároveň kritizoval vládnu koalíciu za to, že novela je neprehľadnou aj pre odborníkov, prokurátorov a sudcov.

Pozašívané znižovanie trestných sadzieb

„Trvalo nám celé týždne, ale nielen nám, ale aj odborníkom a špecialistom, kým sa vnorili do problematiky,“ povedal Sulík s tým, že keď si odborníci novelu naštudovali, objavili v nej „pozašívané“ znižovanie trestných sadzieb za širokú škálu trestných činov. Ako prípad uviedol napríklad podvodné čerpanie eurofondov, predražené štátne nákupy, neoprávnené vratky DPH, strieľanie chránených zvierat, legalizáciu kradnutých áut, alebo napríklad aj vydieračský únos.

Sadzby treba znižovať s rozumom

Sulík zároveň povedal, že neverí rečiam, že chce koalícia v druhom čítaní v parlamente do novely zapracovať zmeny.

„Keby chceli naozaj odbornú diskusiu, tak to dajú do riadneho legislatívneho konania,“ skonštatoval Sulík s tým, že toto je aj principiálnou požiadavkou opozičných protestov.

„Lebo aj my hovoríme, že niektoré sadzby sú naozaj vysoké, poďme ich znížiť, poďme ich upraviť. Ale musíme to robiť s rozumom. Nie takýmto kovbojským štýlom,“ dodal Sulík.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem