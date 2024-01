Vláda podľa Šimečku stratila všetky zábrany, umlčala opozíciu a vracia Slovensko do čias Mečiara (video)

aktualizované 25. januára, 12:52

Vláda stratila už všetky zábrany a štvrtkovým dňom sa rozhodla vrátiť Slovensko do čias Vladimíra Mečiara. Skonštatoval to líder hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka na spoločnej tlačovej besede opozičných strán – PS, Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie. Koalícia po celonočnom rokovaní tesnou väčšinou schválila skrátené legislatívne konanie novely Trestného zákona.

Bez ohľadu na zákony

„Vláda urobila veľký krok smerom od demokracie a právneho štátu. Promafiánsky balíček chce pretlačiť bez ohľadu na zákony, ústavy, bez ohľadu na čokoľvek,“ povedal Šimečka. Ako dodal, predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) najprv nariadil celonočné rokovanie, pretože si to prial Robert Fico (Smer-SD).

Po nočnom rokovaní si v týchto „nedôstojných, hanebných podmienkach“ koalícia schválila 77 hlasmi skrátené legislatívne konanie, na ktoré podľa opozície nie je žiadny dôvodov a je protiústavné. V tejto súvislosti sa opozičné strany obrátia na Ústavný súd SR.

Umlčaná opozícia

Následne koalícia odsúhlasila, že počas prvého čítania, kde sa hovorí o obsahu zákona, bude rozprava obmedzená na 20 hodín. „Umlčali opozíciu, usekli to úplne na hulváta. Podľa mňa aj vedia, že s tým Ústavný súd nikdy nemôže súhlasiť, ale im už akoby išlo len o to, aby to čo najskôr platilo aspoň jeden deň, aby všetci tí ich ľudia dostali znížené tresty, slobodu a aby vyšetrovania boli premlčané,“ myslí si Šimečka.

Zároveň vyzval všetkých ľudí, aby dnes o 18:00 prišli na ďalší protest na Námestí SNP v Bratislave, ako aj v ďalších slovenských mestách. Predseda SaS Richard Sulík pripomenul, že skrátené legislatívne konanie sa môže využiť vtedy, keď hrozia hospodárske škody, sú ohrozené základné ľudské práva, alebo keď je ohrozená bezpečnosť. Ani jedna z týchto podmienok však nebola naplnená.

Tisícky obetí príde o základne právo

„Tu sa deje to, že tisícky zločinov v budúcnosti nebude potrestaných a tisícky obetí prídu o svoje základné právo na spravodlivý proces. Samozrejme, ohrozí to bezpečnosť našej krajiny,“ prízvukoval Sulík. Ako konkrétny príklad uviedol, že dnes za spreneveru vo výške 300-tisíc eur dostane vinník najmenej 10 rokov väzenia, po schválení vládnej novely bude môcť vyviaznuť s tromi mesiacmi domáceho väzenia.

„Drvivá väčšina vlámačiek do domov a bytov nebude v budúcnosti postihnuteľná, rovnako ani krádeže áut. Slovensko sa stane Eldoradom pre zločincov,“ upozorňuje Sulík. Podľa neho tu čoskoro zažijeme „najväčšiu amnestiu v histórii Slovenska“.

Návrat do 90. rokov

Dianie v parlamente prirovnal k návratu 90. rokov. V súvislosti s tým, že nebola poslancom umožnená riadna rozprava, došlo podľa SaS k závažnému porušeniu práv poslancov a obrátia sa preto na Ústavný súd SR. Podľa šéfa Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského nemohla koalícia lepšiu pozvánku na dnešné večerné protesty ani vystaviť.

„To skrátené legislatívne konanie skrátili na minimum,“ zdôraznil. Pripomenul, že opozícia ľudí nezváža na námestia autobusmi, ako to v minulosti robila súčasná koalícia, ale ľudia chodia na protesty sami a vyjadrujú svoj slobodný názor na veci, ktoré sa im nepáčia.

Desaťtisíce ľudí v mrazoch

Za dva mesiace, počas ktorých opozícia bojuje proti promafiánskemu balíčku, sa podľa Šimečku udiali významné veci. Jednak sa samotná opozícia zjednotila, zároveň vyšli von aj v mrazoch desaťtisíce ľudí, aby ukázali, že s krokmi vlády nesúhlasia. Ozvali sa európski právnici, európska prokuratúra, politici aj prezidentka Zuzana Čaputová.

„Všetci hovoria, že tento návrh je nebezpečný, že to znamená amnestiu pre Ficových ľudí,“ zdôraznil Šimečka.