Fico bojuje za vyškrtnutie nočného vlka Hambálka zo sankčného zoznamu, obhajuje ho ako obyčajného motorkára

„Ak ide o občana Slovenskej republiky, našou povinnosťou je zabojovať,“ odpovedal na štvrtkovej tlačovej besede predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na otázku o intervencii u nemeckého kancelára Olafa Scholza dostať šéfa slovenskej pobočky Nočných vlkov Jozefa Hambálka zo sankčného zoznamu.

„Pán Hambálek nikomu nič neurobil. Pán Hambálek je človek, ktorá má rád motorky, ale kvôli tomu, že ho niekto navrhol, a my vieme, že to bola iniciatíva vtedajšieho Ministerstva zahraničných vecí SR cez Korčoka, sa to dostalo do rúk nemeckého ministerstva zahraničných vecí, a to to navrhlo (zaradiť Hambálka na sankčné zoznamy, pozn. SITA). Tento človek došiel o všetko,“ uviedol Fico.

Čo ten Hambálek urobil

Slovenský premiér ako jediné riešenie vníma vyňatie Hambálka zo sankčného zoznamu. Podotkol, že v minulosti boli napríklad zachraňovať slovenských občanov v Iráne.

Poukázal na to, že Hambálka zadržali, keď išiel do Čiech, a to práve z dôvodu, že bol na sankčnom zozname. Fico ďalej tvrdil, že Hambálkovi zničili biznis, vypli mu plyn i elektrinu, zastavili mu karty.

„Povedzte mi, čo ten Hambálek urobil?,“ pýtal sa premiér Fico. „Veď takto sa nesprávame k masovým vrahom, a nie k človeku, ktorý jazdí na motorkách,“ dodal.

Nemyslí si, že Hambálek spravil niečo, čo by poškodzovalo záujmy Slovenska, a podotkol, že ho nenechá „upáliť“.

Navrhujú aj ďalšie mená

Podľa predsedu vlády je nevídané, aby bol občan Slovenska a občan z Európskej únie na sankčnom zozname za to, že „rád jazdí na motorkách“.

Danej téme sa plánujú naďalej venovať, Fico sa vyjadril, že Scholzovi predložil argumenty a pokyny smerovali i slovenskej veľvyslankyni pri Európskej únii.

Tá by mala rokovať s príslušným oddelením, ktoré patrí pod vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella, lebo daná vec patrí „nazvime to tomu európskemu ministrovi zahraničných vecí“.

Podľa Fica sú navrhované i ďalšie mená na vyňatie zo zoznamu. Vyjadril sa, že sú tam i ďalšie mená, ktoré tam nemajú čo robiť a dodal, že budú sledovať, ako sa s ich námietkami vysporiada Európska komisia.

Fico očakáva rešpekt Únie k vláde

„Ak vláda Slovenskej republiky, krajiny, ktorá je členským štátom Európskej únie, si neželá, aby bol jej občan na sankčnom zozname, lebo tam nemá čo robiť, tak ja očakávam od Európskej únie rešpekt k vláde SR,“ povedal.

Európska únia dala ešte v lete roku 2022 na sankčný zoznam motorkársku skupinu Noční vlci a tým pádom sa na zoznam dostal aj šéf ich slovenskej pobočky Jozef Hambálek.

„Motorkársky gang Noční vlci, ktorý vedie Alexander „Chirurg“ Zaldostanov, sa dostal na sankčný zoznam Európskej únie. Jeho vodcovia si tak už neužijú výlety po Európe, ktoré radi organizujú, najmä počas výročí udalostí druhej svetovej vojny. Noční vlci sú Putinov gang na amerických motorkách. Šíria ideológiu nenávisti, neznášanlivosti a ruskej imperiálnej rozpínavosti,“ uviedol ešte v júli 2022 štátny tajomník ministerstva obrany SR Marian Majer na sociálnej sieti.

Hambálek si zriadil svoju základňu

Návrh Európskej komisie schválila Európska rada, čím sa ocitol na sankčnom zozname aj líder slovenskej odnože Nočných vlkov Jozef Hambálek, ktorý si v Dolnej Krupej vytvoril súkromnú základňu.

EÚ zmrazí jeho aktíva, čo znamená, že nebude môcť disponovať finančnými prostriedkami – hotovosťou či zostatkami vo finančných inštitúciách EÚ.

Akýkoľvek iný hnuteľný a nehnuteľný majetok nebude môcť predať ani využívať na tvorbu zisku, napríklad z prenájmu nehnuteľností.

Zúčastnili sa na anexii Krymu

Sankčným balíkom podľa Majera zasiahla Európska únia proti tým, ktorí narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

„Noční vlci sa priamo zúčastnili na anexii ukrajinského Krymu v roku 2014 a sú dlhodobo súčasťou ruských hybridných vplyvových operácií v Európe. Kým v zahraničí sa prezentujú ako strážcovia pamiatky padlých sovietskych vojakov, v skutočnosti ide o skupinu neonacistov a vyznávačov svojráznej zmesi boľševizmu a pravoslávia. Po rozhodnutí zaradiť ich na sankčný zoznam si už v Európe nezajazdia. Ani ako vyslanci Kremľa, ani ako turisti v luxusných európskych destináciách,“ dodal Majer.