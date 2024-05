Vypadnú viaceré vlaky medzi Bratislavou a Sencom, dôvodom sú stavebné práce na úseku

V železničnej osobnej doprave v okolí hlavného mesta na hlavnej trati do Nových Zámkov a Štúrova musia cestujúci počítať s dočasnými obmedzeniami.

Výstavba diaľnice

Na prímestskej linke Bratislava-Nové Mesto – Senec a späť 2. a 3. mája popoludní nepôjdu viaceré vlaky. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozornila, že vo štvrtok a v piatok na uvedenom úseku odriekla päť spojov bez náhradnej autobusovej dopravy.

„Z dôvodu výstavby diaľnice budú na úseku Bratislava-Nové Mesto – Senec prebiehať stavebné práce,“ informoval národný osobný vlakový dopravca.

Na časti diaľnice v okolí hlavného mesta pokračujú práce na výstavbe križovatky D1 a D4 v rámci rozšírenia úseku D1 Bratislava – Triblavina.

Zrušené sú viaceré vlaky

Zrušené bez náhrady počas oboch dní sú tri osobné vlaky Bratislava-Nové Mesto – Senec s odchodmi a príchodmi 14:17 – 14:44, 15:17 – 15:44, 16:17 – 16:44. Nepôjdu ani dva regionálne expresy v opačnom smere Senec – Bratislava-Nové Mesto v časoch 14:51 – 15:09, 15:51 – 16:09. Úsek Bratislava-Nové Mesto – Senec má 23 kilometrov, je súčasťou trate Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo dlhej 135 kilometrov.

Pre úpravu železničnej infraštruktúry na úseku Jelšovce – Lužianky pri Nitre išli vo štvrtok niektoré vlaky kratším odklonom cez Zbehy a vyhli sa tak zastávke Čakajovce.

Týkalo sa to piatich osobných vlakov na linke medzi Nitrou a Topoľčanmi, a to od rána do popoludnia v rozsahu zhruba štyroch hodín. Štvorkilometrový úsek Jelšovce – Lužianky sa nachádza na trati Nové Zámky – Nitra – Prievidza v dĺžke 113 kilometrov. Linka Nitra – Topoľčany na tejto trati má 33 kilometrov.