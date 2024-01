Vedenie nového Ministerstva cestovného ruchu a športu je takmer celé známe, otázka sídla či financovania rezortu ešte nie je zodpovedaná

Vedenie novovznikajúceho Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) je už takmer celé známe. To, kde bude mať sídlo, aký bude mať napokon rozpočet a počet zamestnancov, zatiaľ zostáva otázne.

Mená štátnych tajomníkov

Čerstvo vymenovaný minister na čele tohto rezortu Dušan Keketi (nominant SNS) bude mať od februára štátnych tajomníkov pre obe oblasti. Ich mená potvrdil v piatok po tom, čo ho prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie od nasledujúceho mesiaca.

Štátnym tajomníkom pre cestovný ruch bude aktuálny prezident Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR) a Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák. Zo súčasného postu štátneho tajomníka pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR sa na rovnakú pozíciu na novom ministerstve presunie Ján Krišanda. Oboch neskôr do týchto funkcií ešte schváli vláda. Keketiho už vlani v novembri vymenovala vláda za svojho splnomocnenca pre cestovný ruch a šport.

Nové ministerstvo ešte nemá svoje sídlo

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko presadil vznik nového ministerstva v koaličnej zmluve aj v programovom vyhlásení vlády. To vznikne na základe novely kompetenčného zákona s účinnosťou 1. februára napriek tomu, že po prelomení veta ju hlava štátu opäť nepodpísala pre viaceré výhrady k iným oblastiam. K samotnému novému ministerstvu nemala žiadne pripomienky.

Nateraz nie je jasné, kde bude mať ministerstvo cestovného ruchu a športu svoje sídlo. To si začne hľadať až po svojom oficiálnom vzniku.

„Potrebujeme vypísať súťaž. Prvého februára budeme mať IČO a následne budeme robiť kroky, aby sme ministerstvo dozariadili,” informoval Keketi. Podľa neho v súčasnosti dávajú dokopy údaje o aktuálnej situácii v cestovnom ruchu a športe, aby v budúcnosti mohli porovnávať.

Vyhradenie financií na fungovanie nového rezortu

Momentálne takisto nie je známy presný objem financií na zriadenie a fungovanie nového ministerstva. Podľa skorších vyjadrení Danka na rozbeh tohto rezortu by malo ísť asi 100 miliónov eur, nie je vylúčené, že to bude viac. Predpokladaný počet zamestnancov bol do 250 zamestnancov, tí prejdú z ministerstiev dopravy a školstva spolu s kompetenciami v týchto sektoroch.

V poradí 15. slovenské ministerstvo prevezme kompetencie v oblasti cestovného ruchu z ministerstva dopravy a v oblasti športu z ministerstva školstva. V pôsobnosti ministerstva budú aj organizácia na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel a národná lotériová spoločnosť Tipos, ktorá zatiaľ funguje v rámci rezortu financií.

Predstavitelia cestovného ruchu, profesijné združenia a organizácie v ZCR vznik ministerstva podporili. Opozícia založenie ministerstva kritizovala ako zbytočné a trafiku pre šéfa národniarov.