Nemci padli na úvod prípravy pred majstrovstvami sveta, gól strelil aj Šatan

Prvý zo štyroch prípravných zápasov pred majstrovstvami sveta v hokeji do 20 rokov Slováci zvládli víťazne. V kanadskom meste Charlottetown zdolali Nemcov 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). S rovnakým súperom si slovenskí mladíci zmerajú sily aj o dva dni, v nedeľu 15. decembra od 19.00 h SEČ v Monctone. Nemci nebudú súperom Slovákov v základnej skupine na MS v Ottawe.

Skóre zápasu otvoril v 13. min v presilovke o dvoch hráčov obranca Jakub Chromiak. O štyri minúty neskôr pridal druhý slovenský gól Miroslav Šatan ml. po predchádzajúcej skvele práci Lukáša Klečku na forčeku.

Chýbali batožina aj tempo

Prvá tretina sa niesla v duchu náročnej adaptácie na zápasové tempo. Oba tímy mali pre logistické problémy a chýbajúcu batožinu len jeden, respektíve dva tréningy pred zápasom. Prihrávkam chýbala presnosť, hre tempo a správne systémové prvky.

V druhej tretine pridal tretí slovenský gól v 28. min Ján Chovan, keď sa z krídelného priestoru predral až pred bránku a zakončil – 3:0. Nemci mohli odpovedať v presilovkách, ale Alan Lenďák v slovenskej bránke im dlho gólovú radosť nedoprial. Stalo sa tak až v 46. min, keď Edwin Tropmann predsa len využil presilovú hru. To však bol jediný inkasovaný gól z 29 striel na slovenskú bránku.

Chyby aj dobré momenty

„Nemci veľmi dobre korčuľovali a celkom nás potrápili. Je dobré, že sme to zvládli. Problémy s batožinou patria k hokeju, nebolo to nič strašné. Po prvých desiatich minútach to už bolo fajn. Mali sme celkovo v hre chyby, ale aj dobré momenty. Možno v druhej tretine bolo chýb menej a dobrých vecí viac,“ povedal Jakub Chromiak podľa webu hockeyslovakia.sk.

Zrýchliť a byť efektívnejší

Ivan Feneš dal v prvom prípravnom zápase v Kanade šancu siedmim obrancom a 13 útočníkom. Osobitne vyzdvihol spoľahlivý výkon brankára Alana Lenďáka z americkej USHL.

„Víťazstvo na tejto úrovni si vždy vážime. Predvedená hra však ukázala, že nás čaká ešte veľa práce. Malým ospravedlnením je, že v posledných dňoch sme zažili extrémne veľa cestovania. Chvalabohu, zvládli sme to aj zásluhou brankára Lenďáka, ktorý bol naša veľká opora. Vieme, v čom sa musíme zlepšovať. Potrebujeme oveľa viac zrýchliť našu hru a hrať efektívnejšie smerom dopredu,“ zhodnotil tréner SR20 Ivan Feneš rovnako na zväzovom webe.