Rubio rokoval v Mníchove s Wang Im, napätie medzi USA a Čínou pretrváva

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok rokoval so svojím čínskym rezortným partnerom Wang Im na okraji Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC), a to v čase zvýšeného napätia medzi Washingtonom a Pekingom.
Podľa Rubiovho tímu trvali rozhovory približne hodinu. Stretnutie sa uskutočnilo len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že by ku koncu roka rád privítal čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Bielom dome, pričom hlavnou témou by mali byť obchodné vzťahy.
Nič nekomentovali
Rubio a Wang sa stretli v jednom z hotelov v bavorskej metropole. Pred novinármi si podali ruky, no bez ďalších vyjadrení.
Vzťahy medzi oboma veľmocami zostávajú napäté najmä pre spor o clá, ktorý sa prehĺbil po Trumpovom návrate k moci minulý rok. Obaja diplomati sa už stretli osobne v júli v Malajzii a viackrát spolu telefonovali.
Séria rokovaní
Rubio má v Mníchove naplánovanú sériu ďalších rokovaní vrátane stretnutia s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a v sobotu má vystúpiť s očakávaným prejavom.
Schôdzka prichádza aj v čase, keď americká Ústredná spravodajská služba rozšírila snahu získavať informátorov z radov čínskej armády a zverejnila video v čínštine zamerané na potenciálnych nespokojných dôstojníkov. Peking v reakcii vyhlásil, že proti zahraničným pokusom o špionáž prijme „všetky potrebné opatrenia“.