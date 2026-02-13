Zelenskyj dorazil na Mníchovskú konferenciu, chce hľadať podporu spojencov pred ďalším kolom mierových rokovaní

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v piatok pricestoval na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, kde sa Kyjev bude snažiť získať podporu spojencov pre ďalšie rokovania o ukončení ruskej vojny na Ukrajine.
Zelenskyj absolvuje sériu stretnutí s európskymi lídrami pred ďalším kolom rokovaní sprostredkovaných USA, ktoré by podľa Kremľa mali pokračovať budúci týždeň. „Dnes v Mníchove. Dôležitý deň a pribudnú nové kroky k našej spoločnej bezpečnosti – Ukrajiny aj Európy,“ napísal na sociálnej sieti X.
Today in Munich, Germany. An important day, and there will be new steps toward our shared security – that of Ukraine and Europe. On the agenda is the first joint Ukrainian-German drone production enterprise, as well as bilateral and multilateral meetings with partners.
We need… pic.twitter.com/nFLqSCSV0P
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2026
Dnes sa má stretnúť s viacerými kľúčovými spojencami Kyjeva vrátane amerického ministra zahraničných vecíMarca Rubia. Bilaterálne rokovania absolvuje s nemeckým kanceláromFriedrichom Merzom, dánskou premiérkouMette Frederiksenovou a fínskym prezidentomAlexandrom Stubbom. Podľa programu zverejneného jeho kanceláriou vystúpi Zelenskyj s prejavom na konferencii v sobotu.
Bezpečnostnú konferenciu v Mníchove bude strážiť päťtisíc policajtov, čakajú sa masové protesty
Po príchode do Mníchova navštívil ukrajinsko-nemecký závod na výrobu dronov. „Potrebujeme viac spoločnej výroby, viac odolnosti a lepšiu koordináciu našej bezpečnostnej architektúry v Európe,“ vyhlásil.