Zelenskyj dorazil na Mníchovskú konferenciu, chce hľadať podporu spojencov pred ďalším kolom mierových rokovaní

Podľa programu zverejneného jeho kanceláriou vystúpi Zelenskyj s prejavom na konferencii v sobotu.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Germany Munich Security Conference
Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, ktorá začína v piatok 13. februára 2026 v Mníchove, sprevádzajú rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Foto: AP Photo/Michael Probst
Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v piatok pricestoval na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, kde sa Kyjev bude snažiť získať podporu spojencov pre ďalšie rokovania o ukončení ruskej vojny na Ukrajine.

Zelenskyj absolvuje sériu stretnutí s európskymi lídrami pred ďalším kolom rokovaní sprostredkovaných USA, ktoré by podľa Kremľa mali pokračovať budúci týždeň. „Dnes v Mníchove. Dôležitý deň a pribudnú nové kroky k našej spoločnej bezpečnosti – Ukrajiny aj Európy,“ napísal na sociálnej sieti X.

Dnes sa má stretnúť s viacerými kľúčovými spojencami Kyjeva vrátane amerického ministra zahraničných vecíMarca Rubia. Bilaterálne rokovania absolvuje s nemeckým kanceláromFriedrichom Merzom, dánskou premiérkouMette Frederiksenovou a fínskym prezidentomAlexandrom Stubbom. Podľa programu zverejneného jeho kanceláriou vystúpi Zelenskyj s prejavom na konferencii v sobotu.

Po príchode do Mníchova navštívil ukrajinsko-nemecký závod na výrobu dronov. „Potrebujeme viac spoločnej výroby, viac odolnosti a lepšiu koordináciu našej bezpečnostnej architektúry v Európe,“ vyhlásil.

