Dánska premiérka bude v Mníchove rokovať s americkým ministrom zahraničných vecí o Grónsku

Dánska premiérka Mette Frederiksenová bude v piatok počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie rokovať o Grónsku s americkými predstaviteľmi vrátane ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Kancelária Frederiksenovej pre agentúru AFP neuviedla, či sa stretnutia zúčastnia aj ďalší členovia vlády. Mníchovskej konferencie sa zúčastní aj dánsky minister zahraničných vecí a minister obrany.
NATO spúšťa novú misiu v Arktíde, chce posilniť bezpečnosť strategického regiónu
Americký prezident Donald Trump opakovane tvrdí, že USA potrebujú získať kontrolu nad Grónskom, ktoré je bohaté na nerasty, pre zvyšujúcu sa aktivitu Ruska a Číny v Arktíde. Minulý mesiac šéf Bieleho domu ustúpil od hrozieb, že ostrov obsadí, keď uzavrel rámcovú dohodu s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, ktorá má zabezpečiť väčší vplyv USA. Vznikla aj pracovná skupina USA – Dánsko – Grónsko, ktorá má riešiť bezpečnostné obavy Washingtonu v Arktíde, jej podrobnosti však nezverejnili. Zároveň NATO spustilo misiu v Arktíde, v rámci ktorej Dánsko nasadilo stíhačky F-35.
V Mníchove Frederiksenová opäť vyzvala Európu, aby posilnila obranu v čase, keď sa USA z kontinentu postupne sťahujú.
„Američania boli veľmi úprimní. Od Trumpovho inauguračného prejavu cez novú bezpečnostnú a obrannú stratégiu až po hrozby voči Grónsku všetko ukazuje jedným smerom. USA sa, žiaľ, od Európy vzďaľujú,“ povedala dánska premiérka.