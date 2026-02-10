Rubio navštívi Slovensko a Maďarsko, v Bratislave bude rokovať o regionálnej bezpečnosti i jadrovej energetike

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio absolvuje na budúci týždeň cestu do strednej Európy, počas ktorej navštívi Slovensko i Maďarsko. Oznámilo to v pondelok americké ministerstvo zahraničných vecí.
Podpora modernizácie slovenskej armády
Rubio podnikne cestu po účasti na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde bude tento rok zastupovať Spojené štáty. Do regiónu zavíta v čase rastúceho napätia medzi USA a Európskou úniou, ktoré opäť vyvolali výroky prezidenta Donalda Trumpa o možnom prevzatí Grónska, územia patriaceho členskému štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) – Dánsku.
V Bratislave sa Rubio stretne s kľúčovými členmi slovenskej vlády. Rokovania sa podľa amerického ministerstva zahraničných vecí zamerajú na regionálnu bezpečnosť, posilnenie spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a diverzifikácie energetických zdrojov, ako aj na podporu modernizácie slovenskej armády a záväzkov Slovenska v rámci NATO.
Rokovania v Budapešti s predstaviteľmi maďarskej vlády budú zamerané najmä na mierové iniciatívy pri riešení globálnych konfliktov a na americko-maďarské partnerstvo v oblasti energetiky.
Fico a Orbán našli spoločnú reč s Trumpom
Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je jedným z mála lídrov Európskej únie udržiavajúcich blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, minulý týždeň získal otvorenú podporu Donalda Trumpa. Ten ho na sociálnych sieťach označil za „skutočného priateľa, bojovníka a víťaza“.
Orbán však pred parlamentnými voľbami plánovanými na 12. apríla čelí bezprecedentnej výzve. Podľa prieskumov zaostáva jeho strana za opozičným hnutím vedeným Pétrom Magyarom, bývalým členom vládnych štruktúr, ktorý sa stal výrazným kritikom súčasnej moci.
Slovenský premiér Robert Fico, podobne ako Orbán, patrí medzi politikov v Európe, ktorí si našli spoločnú reč s Donaldom Trumpom. Jeho nedávna návšteva USA vyvolala pozornosť po medializovaných informáciách o údajných obavách z Trumpovho zdravotného stavu, čo však Bratislava aj Washington popreli.
Rubio prijal pozvanie Blanára
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár uviedol, že Rubio v nedeľu 15. februára pricestuje na jeho pozvanie „Som rád, že môj ministerský kolega prijal moje pozvanie a absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky s cieľom posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a USA,“ povedal Blanár.
Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že ide o historicky štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatnej Slovenskej republiky. „Táto návšteva je potvrdením aktívnej a konštruktívnej zahraničnej politiky slovenskej diplomacie a pri tejto príležitosti vyjadríme našu podporu mierovým iniciatívam USA a budeme diskutovať o ich vývoji s konzistentnou mierovou pozíciou Slovenskej republiky,“ dodal minister Blanár.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informovalo, že pripravuje s americkou stranou kompletný program návštevy.