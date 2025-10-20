Valné zhromaždenie KST schválilo zmluvy novým i staronovým chatárom na päť rokov

Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov (KST) počas víkendu v Žiline schválilo nájomnú zmluvu týkajúcu sa Téryho chaty vo Vysokých Tatrách uzatvorenú s Tomášom Hvizdákom na dobu určitú, od 1. novembra tohto roka do 31. októbra 2030.
Nájomná zmluva
Rovnako aj v prípade Chaty pod Rysmi s Jánom Ševčíkom. Na ďalších päť rokov schválilo nájom aj doterajšiemu chatárovi na Chate pri Zelenom plese Tomášovi Petríkovi a tiež Mikimu Knižkovi na Zbojníckej chate. Vyplýva to z uznesenia, ktoré KST zverejnil na svojej internetovej stránke.
Klub odsúhlasil nájomnú zmluvu v prípade Hvizdáka aj napriek tomu, že ten ešte v úvode septembra informoval o svojom odstúpení ešte pred nástupom na miesto chatára. Valné zhromaždenie KST vo zverejnenom videu žiadal, aby neschválilo jeho nájomnú zmluvu. Argumentoval tým, že situácia sa zmenila a entuziazmus, s ktorým do toho nastupoval, zničil mediálny lynč a nečisté zákulisné hry. Hvizdák napokon nastupuje po Petrovi Michalkovi ako víťaz výberového konania, ktoré sa uskutočnilo v závere augusta tohto roka. Ján Ševčík zase nahradí Viktora Beránka, ktorý pôsobil na Chate pod Rysmi takmer 50 rokov.
V uznesení sa tiež uvádza, že klub оdmieta dehonestáciu súčasných členov výkonného výboru KST Viktorom Beránkom a Igorom Fabriciusom, ktorú považuje súčasne za dehonestáciu celého klubu. „Chaty Klubu slovenských turistov postavili a zveľaďovali naši predchodcovia ešte skôr, ako prišli do nájomného vzťahu súčasní chatári, preto Klub slovenských turistov môže legitímne a legálne rozhodovať, s kým uzavrie nájomnú zmluvu o chatách,“ konštatuje.
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie KST zároveň uviedlo, že „vyslovuje poľutovanie nad sústavným porušovaním súčasnej nájomnej zmluvy Viktorom Beránkom, aj vďaka ktorému zneužil svoju popularitu na očierňovanie Klubu slovenských turistov, ktorému vďačí za výnosný biznis, ktorý na chate dlhé desaťročia uskutočňuje“. Zároveň však zhromaždenie súhlasí s Viktorom Beránkom, že zlo do hôr nepatrí.
Vedenie Klubu slovenských turistov na čele s predsedom Petrom Švecom čelí kritike od spomínaného augustového výberového konania na chatárov štyroch vysokohorských chát. Beránek výberové konanie označil za frašku s dávno pripravenými výsledkami. Svoje výhrady mal aj Slovenský horolezecký spolok (SHS) James, ktorý je menšinovým spoluvlastníkom na vysokohorských chatách. Jeho predseda Anton Pacek, ktorý bol síce členom výberovej komisie, uviedol, že spolok ešte vlani na stretnutí s KST v Kežmarku vyjadril spokojnosť s rozvojom a prístupom chatárov a na výberovom konaní netrval.
Výška nájmu
Za KST sa postavilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR na čele so šéfom rezortu Rudolfom Huliakom. Uviedlo, že klub pri výberových konaniach na chatárov vo Vysokých Tatrách nepochybil a boli realizované v súlade so zákonom o športe.
Predseda KST Švec v súvislosti s kritikou medializovanou po výberových konaniach poukázal na to, že okrem výšky nájmu patrili medzi hodnotiace kritériá aj plány a projekty na najbližších päť rokov, a schopnosť chatára ukázať, že má na to, aby tieto ciele splnil. Rovnako v nich boli zahrnuté aj skúsenosti uchádzača, pohyb a znalosť horského prostredia, znalosť chát a práca na chate samotnej.
„My, ako zástupcovia majiteľov, sme sa tento rok rozhodli, že správu nad naším majetkom postupne preberieme do vlastných rúk a pokúsime sa všetko robiť tak, ako sa to robiť má, so všetkými potrebnými dokladmi a povoleniami. Chceme dať všetko do poriadku, od legalizácie stavieb, cez odpad, toalety, hygienu, registráciu ubytovania až po platobné transakcie. Toto všetko so zachovaním jedinečnej atmosféry vysokohorskej chaty,“ uviedol pred týždňom pre agentúru SITA Švec.