Tisíce ľudí sa zastali Viktora Beránka a podpísali petíciu za opakovené výberové konanie na chatárov

Za prehodnotenie rozhodnutia o ukončení nájomnej zmluvy na Chate pod Rysmi pre Viktora Beránka a rovnako na Téryho chate sa na internete spisuje petícia. Doteraz ju podpísalo viac ako 9-tisíc ľudí. Obracajú sa v nej na vedenie Klubu slovenských turistov a Slovenského horolezeckého spolku James aj s výzvou na realizáciu verejného opakovaného výberového konania, ktoré by zahŕňalo video prenos.
Petičiari sa zastávajú Viktora Beránka, ktorý už takmer päť desaťročí nepretržite pôsobí na Chate pod Rysmi a „svojou prácou a osobným nasadením sa stal symbolom vysokohorskej turistiky a horskej služby“. Počas pôsobenia na chate podľa nich zvládol aj náročné obdobia rekonštrukcií a modernizácií, pričom zachoval ducha a tradíciu vysokohorského turizmu.
Kontinuita a tradícia
Pripomínajú, že vychoval a inšpiroval generácie mladých turistov a horolezcov a svojou osobnosťou vytvoril zo spomínanej chaty jedinečné miesto nielen pre turistov zo Slovenska, ale aj pre návštevníkov z celého sveta.
„Sme presvedčení, že kontinuita a tradícia predstavovaná osobnosťou Viktora Beránka má pre slovenskú turistiku a horskú kultúru neoceniteľnú hodnotu, ktorá presahuje rámec ekonomických kritérií výberového konania. Preto Vás žiadame, aby ste rozhodnutie o nepredĺžení nájomnej zmluvy znovu otvorili, prehodnotili a umožnili Viktorovi Beránkovi pokračovať vo svojej práci na Chate pod Rysmi aspoň do doby, kým sám nebude chcieť odísť,“ uvádza sa v nej.
Slovenský horolezecký spolok James kritizuje výber chatárov, má viaceré výhrady
Beránek, ktorý koncom augusta neuspel vo výberom konaní na chatára Chaty pod Rysmi, na sociálnej sieti naznačil možnú manipuláciu výberového konania i konflikt záujmov, označil ho za frašku s dávno pripravenými výsledkami.
Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke klubu je Ján Ševčík ako nový chatár členom majetkovej komisie a Tomáš Hvizdák, ktorý má viesť od 1. novembra Téryho chatu, poverený výkonom funkcie člena výkonného výboru klubu pre činnosť, propagáciu a IT.
Zrušenie neférového výberového konania
Beránek navrhuje ako prvé zrušiť výberové konanie, ktoré označuje za neférové. Jeho víťazov vyzýva, aby rezignovali na post chatárov. Žiada tiež vyhlásiť nové výberové konanie so spravodlivou a nezávislou výberovou komisiou.
„Ja, Viktor Beránek, ako, žiaľ, účastník tohto škandálu, sa v tom momente vzdám k 1. novembru 2025 akéhokoľvek ďalšieho pôsobenia na Chate pod Rysmi a neprihlásim sa do nového výberového konania. To čestne vyhlasujem, ak bude splnený aspoň bod číslo jedna,“ napísal.
Výber chatára na Rysoch prebehol podľa pravidiel, zastáva sa Huliakovo ministerstvo Klubu slovenských turistov – VIDEO
Jeho rozhodnutie podľa jeho slov nevychádza z hnevu ani zatrpknutosti. „Hory ma učili pokore a pravde, a preto by som si nikdy nedovolil ísť proti tomu, čo ma v živote držalo,“ dodal.
Výberové konanie na chatárov vysokohorských chát, ktoré sa konalo koncom augusta, kritizuje aj Slovenský horolezecký spolok (SHS) James, ktorý je menšinovým spoluvlastníkom na vysokohorských chatách. Jeho predseda Anton Pacek i ďalší člen boli súčasťou sedemčlennej výberovej komisie. Z nej päť členov menoval Klub slovenských turistov (KST).
Vlani boli s chatármi spokojní
Pacek uviedol, že spolok ešte vlani na stretnutí s klubom v Kežmarku vyjadril spokojnosť s rozvojom a prístupom chatárov a na výberovom konaní netrval. Spokojnosť vtedy podľa neho potvrdili aj prítomní zástupcovia KST. Zástupcovia KST ho však napriek deklarovanému postoju niekoľko týždňov po stretnutí podľa jeho slov informovali, že na výberovom konaní predsa len trvajú. Dôvodom bola transparentnosť procesu prenajímania vysokohorských chát. Samotný jeho priebeh a výber nových chatárov však Pacek spochybnil.
Za KST sa v úvode týždňa postavilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR na čele so šéfom rezortu Rudolfom Huliakom. Po jeho stretnutí s predsedom klubu Petrom Švecom uviedlo, že KST pri výberových konaniach na chatárov vo Vysokých Tatrách nepochybil a boli realizované v súlade so zákonom o športe.
Viktor Beránek kritizuje výberové konanie na chatárov, naznačil možnú manipuláciu i konflikt záujmov
Minister Huliak ocenil otvorený prístup zo strany KST a zdôraznil, že transparentné postupy sú základom dôvery verejnosti i turistickej komunity. Viktorovi Beránkovi, ktorý na Rysoch chatárči od roku 1977 a vo výberovom konaní neuspel, sa chce minister poďakovať aspoň symbolicky, ocenením za jeho celoživotnú prácu a za rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
Predseda KST Švec hovorí v súvislosti s vyjadreniami Beránka o polopravdách až klamstvách. Na margo výberového konania uviedol, že nevyhrali najvyššie ponuky. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti poukázal na to, že okrem výšky nájmu patrili medzi hodnotiace kritériá aj plány a projekty na najbližších päť rokov, a schopnosť chatára ukázať, že má na to, aby tieto ciele splnil. Rovnako v nich boli zahrnuté aj skúsenosti uchádzača, pohyb a znalosť horského prostredia, znalosť chát a robota na chate samotnej.