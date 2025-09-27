Turisti majú posledný mesiac na výstupy na tatranské štíty, po uzávere bude prístupné len Predné Solisko

Do uzávery tatranských štítov zostáva už len niečo viac ako mesiac. Dovtedy je pre turistov prístupných osem štítov. Po uzávere, ktorá bude platiť od 1. novembra až do začiatku letnej turistickej sezóny 1. júna budúceho roka, ostane prístupný jediný štít, Predné Solisko.
Pripomenul to Mikuláš Virág z turistického klubu Hikemates, podľa ktorého predstavuje práve stabilné jesenné počasie ideálny čas na vysokohorskú turistiku.
Prehľad štítov
Turistický klub priniesol prehľad štítov vo Vysokých Tatrách, na ktoré môžu turisti vyraziť sami, bez nutnosti sprievodu horského vodcu.
„Niektoré tatranské štíty ponúkajú výhodu prístupu k horskej chate, čo umožňuje turistom dopriať si oddych či prespať priamo pod vrcholom. K takýmto patria predovšetkým Rysy v nadmorskej výške 2 499 metrov, ktoré sa dajú absolvovať s prestávkou na Chate pod Rysmi, či Jahňací štít v nadmorskej výške 2 229 metrov, ku ktorému vedie trasa okolo Chaty pri Zelenom plese,“ radí Virág.
Vďaka tomu sú dané túry podľa neho atraktívne aj pre tých, ktorí preferujú rozdelenie výstupu do viacerých etáp alebo si chcú vychutnať horské prostredie dlhšie.
Najnáročnejšie voľne prístupné štíty
Medzi najnáročnejšie voľne prístupné štíty patria Kriváň (2 495 m n. m.), Svinica (2 301 m n. m.) a Slavkovský štít (2 452 m n. m.).
„Ide o trasy s väčším prevýšením, exponovanými úsekmi alebo dlhším časom výstupu. Vyžadujú si pevnú obuv, dobrú kondíciu a skúsenosti s pohybom v horskom teréne,“ priblížil Virág. Za odmenu označil výnimočné výhľady na centrálne partie Tatier a pocit, že človek zdolal ikonické tatranské vrcholy.
Medzi stredne náročné ciele patria Východná Vysoká (2 429 m n. m.), Kôprovský štít (2 367 m n. m.) a Predné Solisko (2 117 m n. m.). „Tieto túry sú vhodné aj pre turistov, ktorí hľadajú krásne panoramatické výhľady a tatranskú atmosféru,“ komentoval Virág. Predné Solisko ostáva ako jediný štít prístupný aj v zime.
Odborník na turistiku Juraj Králik pripomína, že Tatry sú síce malé rozlohou, ale charakterom ide o skutočné veľhory. „Ich prostredie je nádherné, no zároveň vie byť nebezpečné,“ upozornil. Preto podľa neho aj samotné vrcholy, napriek tomu, že sú turisticky značené a prístupné, nie sú vhodné úplne pre každého.
Rešpektovanie pravidiel TANAP-u
„Vhodná obuv, vrstvené funkčné oblečenie, dostatok tekutín a energetických zásob sú základom úspešnej túry. Turistické paličky pomáhajú pri zostupe a dodávajú väčšiu stabilitu,“ radí. Pripomína aj poistenie do hôr, aj zakopnutie a výron členka sa totiž môže podľa jeho slov skončiť zásahom horských záchranárov.
Odborník zároveň upozorňuje, že turisti by mali vždy dať vedieť blízkym, kam sa chystajú, rešpektovať pravidlá Tatranského národného parku a držať sa len značených chodníkov. Týmto spôsobom si podľa neho nielen chránia vlastnú bezpečnosť, ale zároveň pomáhajú zachovať jedinečnú tatranskú prírodu.
Ak sa chcú vyhnúť veľkému počtu turistov, odporúča tiež vyraziť skoro ráno, aj vzhľadom na v súčasnosti skoršie stmievanie. „Voľne prístupné štíty sú obrovskou príležitosťou spoznávať Vysoké Tatry bez sprievodu, no rešpekt k horám musí byť na prvom mieste. Len tak sa z túry stane zážitok, a nie problém,“ skonštatoval Králik.