Predseda Klubu slovenských turistov Švec odmieta politizovanie turistiky, netransparentnosť či konflikt záujmov

Predseda Klubu slovenských turistov (KST)Peter Švec kategoricky odmieta akékoľvek politizovanie turistiky, netransparentnosť či konflikt záujmov v tohtoročnom výberovom konaní na nájomcov vysokohorských chát.
Reagoval tak pre agentúru SITA na výzvu na odstúpenie z funkcie, ktorú mu adresujú niektorí členovia klubu prostredníctvom médií a internetu. Švec tvrdí, že spoločným menovateľom tých najostrejších kritikov, počnúc končiacimi nájomcami až po konkrétne subjekty, je biznis. Ide totiž podľa jeho slov o ukončenie ich pôsobenia v posledných legálnych daňových rajoch na území Slovenska.
Odmieta politizovanie turistiky
Podľa iniciátorov výzvy predseda KST porušil Zákon o ochrane prírody a krajiny, keď sa pohyboval mimo značených trás v najprísnejšie chránených územiach Tatranského národného parku (TANAP), a zároveň ako zakladateľ Vlasteneckého inštitútu Petra Šveca nepriamo spája meno KST s nacionalistickými a proruskými aktivitami.