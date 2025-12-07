V Nízkych Tatrách čaká turistov obmedzenie, Štefánikova chata sa na štyri dni úplne uzatvára

Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Chata M. R. Štefánika. Foto: Horská záchranná služba
Chata Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách bude od pondelka úplne uzatvorená, dôvodom je technická údržba. Upozorňuje na to Horská záchranná služba. Uzávera potrvá od 12:00 do piatku 12. decembra do 16:00. Horskí záchranári pripomínajú, že počas uvedených dní chata nebude poskytovať reštauračné ani ubytovacie služby, rovnako nebude možné vstupovať do priestorov chaty a teda ani využívať toalety, vestibul a podobne.

Horskí záchranári v súvislosti s uzáverou žiadajú návštevníkov hôr, aby pri plánovaní svojej túry do oblasti Nízkych Tatier brali do úvahy toto krátkodobé obmedzenie a rešpektovali ho. „Odporúčame mať dostatok tekutín, jedla, náhradného a oblečenia a takisto netreba zabúdať na dostatočnú zatepľovaciu vrstvu,“ dodali.

