Medveď sa pohybuje pri turistickom prístrešku v podtatranskej obci, samospráva žiada zvýšenú ostražitosť – FOTO

V posledných dňoch tam v ich bezprostrednej blízkosti zaznamenali medvedie stopy.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Medved, stopy
Foto: www.facebook.com
Veľký Slavkov Turistika a voľný čas Regionálne správy z lokality Veľký Slavkov

Podtatranská obec Veľký Slavkov žiada návštevníkov obľúbeného turistického miesta Burich v smere na Žakovskú poľanu a priľahlého turistického prístreška o zvýšenú obozretnosť. V posledných dňoch tam v ich bezprostrednej blízkosti zaznamenali medvedie stopy.

Samospráva na sociálnej sieti uviedla, že hoci ide o prirodzený výskyt medveďa hnedého v danej horskej lokalite, situácia si vyžaduje mimoriadnu pozornosť a zodpovedné správanie každého návštevníka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Obec preto radí návštevníkom lokality dodržiavať niekoľko zásad vrátane hlučnejšieho pohybu. „Pri pohybe po turistických chodníkoch v oblasti Burichu a prístreška upozornite medveďa na svoju prítomnosť, napríklad hlasným rozprávaním, pískaním, cinkaním. Nechoďte sami, pohybujte sa ideálne v skupine, medveď sa skupinám zvyčajne vyhýba,“ uviedla. Zároveň radí minimalizovať pachy.

„V blízkosti prístreška a na chodníkoch nenechávajte žiadne zvyšky jedla, obaly ani iný odpad. Odpadky sú hlavným lákadlom pre medvede,“ dodala. Pripomína, že v prípade stretu s medveďom je dôležité ostať pokojným, neutekať, ani sa k nemu nepribližovať. Najviac pozorní by mali byť turisti v skorých ranných a neskorých večerných hodinách, keď je aktivita medveďov najvyššia.

Okruhy tém: Medveď Medvede na Slovensku Turisti

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk