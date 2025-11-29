Medveď sa pohybuje pri turistickom prístrešku v podtatranskej obci, samospráva žiada zvýšenú ostražitosť – FOTO

Podtatranská obec Veľký Slavkov žiada návštevníkov obľúbeného turistického miesta Burich v smere na Žakovskú poľanu a priľahlého turistického prístreška o zvýšenú obozretnosť. V posledných dňoch tam v ich bezprostrednej blízkosti zaznamenali medvedie stopy.
Samospráva na sociálnej sieti uviedla, že hoci ide o prirodzený výskyt medveďa hnedého v danej horskej lokalite, situácia si vyžaduje mimoriadnu pozornosť a zodpovedné správanie každého návštevníka.
Obec preto radí návštevníkom lokality dodržiavať niekoľko zásad vrátane hlučnejšieho pohybu. „Pri pohybe po turistických chodníkoch v oblasti Burichu a prístreška upozornite medveďa na svoju prítomnosť, napríklad hlasným rozprávaním, pískaním, cinkaním. Nechoďte sami, pohybujte sa ideálne v skupine, medveď sa skupinám zvyčajne vyhýba,“ uviedla. Zároveň radí minimalizovať pachy.
„V blízkosti prístreška a na chodníkoch nenechávajte žiadne zvyšky jedla, obaly ani iný odpad. Odpadky sú hlavným lákadlom pre medvede,“ dodala. Pripomína, že v prípade stretu s medveďom je dôležité ostať pokojným, neutekať, ani sa k nemu nepribližovať. Najviac pozorní by mali byť turisti v skorých ranných a neskorých večerných hodinách, keď je aktivita medveďov najvyššia.