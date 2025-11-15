Pred roklinou Suchá Belá v Slovenskom raji stojí vstupný portál, turistov navedie na správnu cestu

Pred roklinou Suchá Belá v Slovenskom raji už stojí unikátny drevený portál. Slúži ako jasný nástupný bod do jednej z najnavštevovanejších roklín. Zaujíma vizuálne a má tiež zabrániť zablúdeniu najmä zahraničných turistov. Ako pre agentúru SITA uviedol zodpovedný za projekt Ladislav Novotný, vybudovali ho tam po letnej sezóne, plánovanú digitálnu informačnú tabuľu tam osadia až po skončení zimy.
Firma obce Hrabušice, pod ktorej správu patrí aj roklina, využila na projekt 16-tisíc eur z grantového programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Práce boli podľa Novotného rozdelené do niekoľkých fáz. Portál vytvoril známy rezbár Adam Bakoš z agátového dreva najprv u seba v dielni, výsledok inštalovali na mieste v septembri.
Pri portáli vznikne skalka
„Medzitým sa ešte k záveru sezóny pracovalo na elektrickej prípojke pre multimediálne zariadenie. Hardvérové riešenie je nakúpené, softvérové riešenie je vyvinuté. Elektrické zariadenie na zimu uskladníme, spustíme ho na jar budúceho roka,“ priblížil zodpovedný za projekt.
Ak to podľa jeho slov umožnia poveternostné podmienky, ešte počas zimy chcú pracovať aj na úprave terénu pri portáli. Vznikne tam skalka doplnená o vegetáciu charakteristickú pre dané územie. „Bude navádzať turistov, aby skutočne prešli portálom a neobchádzali ho. Nad rámec projektu osadíme aj drevenú lávku, ktorá bude viesť ľudí cez drevený prstenec. Zároveň tam bude pravdepodobne osadená panoramatická kamera,“ ozrejmil Novotný.
Rokliny v Slovenskom raji by mali byť bezpečnejšie, správa parku vypílila rizikové stromy
Podľa jeho slov budú na vývoji ďalších prvkov pokračovať aj po skončení projektu podporeného z krajského programu, a to už v réžii spomínanej obecnej firmy Autocamping Podlesok.
Roklinu ročne navštívi aj 100-tisíc ľudí, nie všetci však do nej aj napriek značkám či smerovníkom trafia. „Pri vstupe do Suchej Belej sa nachádza asfaltová cesta. Pôsobí zmätočne, hoci sa pri nej nachádza informácia o zákaze vjazdu. Ľudia, ktorí však nesledujú značky a nechávajú sa viesť touto cestou smerom nahor, vstúpia do lesa a tým netrafia do Suchej Belej,“ opísal Novotný. Potvrdil, že ide o dlhodobý problém. „Najmä ľudia zo zahraničia, ktorí nie sú znalí terénu a predpokladajú, že asfaltová cesta musí viesť k nejakej turistickej atrakcii, sa stále nechávali viesť danou cestou do lesa,“ dodal.
Prechod roklinou je náročný
Zámerom projektu bolo zároveň zvýšiť informovanosť o rokline Suchá Belá, ktorá je síce prístupná celoročne, no prechod ňou možno považovať za náročný. Exponované úseky s rebríkmi, reťazami i lávkami si vyžadujú zvýšenú opatrnosť i dobrú fyzickú kondíciu. „Dvíha sa nám návštevnosť turistov zo zahraničia. Aj v tomto roku vo veľkej miere prichádzali Španieli, Francúzi, návštevníci z Pobaltských krajín, Belgicka či Nemecka. Nie všetci sú pripravení na to, ako vyzerá roklina, a aké sú v nej podmienky, a teda, že je tam mokro, voda a rebríky,“ uviedol Novotný.
Práve na vstupnej bráne bude umiestnené upozornenie o špecifických podmienkach v roklinách i praktické informácie. Okrem toho bude informácie o počasí či počte turistov v rokline ponúkať aj avizované multimediálne zariadenie, pripravená bude tiež signalizácia preplnenia rokliny.
Vo vyšších horských polohách už panujú zimné podmienky, upozorňujú turistov záchranári
Zámerom inštalovania zariadenia je tiež čo najviac eliminovať zápchy, ktoré sú v rokline v niekoľkých dňoch počas sezóny. „Ide o niečo, čo už čiastočne funguje v rámci iného projektu v Slovenskom raji, no cítili sme potrebu umiestniť to na mieste, kde si to ľudia všimnú,“ pripomenul zodpovedný za projekt.
Na Podlesku, z ktorého vedú turistické trasy vrátanej tej do Suchej Belej, sa síce nachádzajú informačné tabule i mapy, Novotný však hovorí aj o informačnej a vizuálnej slepote turistov. „Zažívame to každý rok. Ľudia nevidia obrazovky, nevšimnú si tabule. Preto sme sa rozhodli zacieliť informačné zariadenie priamo pred roklinou,“ poznamenal. Umožní to aj spomínaný portál, ktorí turisti vďaka jeho rozmerom a vizuálnej podobe neminú.