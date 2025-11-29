Rokliny v Slovenskom raji sú opäť otvorené, no turisti by mali byť v strehu – FOTO

Vo vrcholových častiach roklín je podľa správy národného parku veľké množstvo snehu a väčšina chodníkov je neprešľapaných a ťažko priechodných.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Roklina, Slovenský raj
Foto: www.facebook.com
Rokliny v Slovenskom raji, s výnimkou Veľkého Sokola, sú od sobotného dňa opäť otvorené. Uzavreté boli od stredy pre extrémne podmienky po snehovej nádielke a následnom dlhotrvajúcom daždi. Hoci sú už rokliny priechodné, Správa Národného parku Slovenský raj na sociálnej sieti dôrazne upozorňuje na vysoký stav vody, snehovú pokrývku a klzké, primrznuté povrchy.

Vo vrcholových častiach roklín je podľa správy národného parku veľké množstvo snehu a väčšina chodníkov je neprešľapaných a ťažko priechodných. V rokline Veľký Sokol sa nachádza veľké množstvo popadaných stromov, preto je až do odvolania naďalej uzatvorená. V prípade, že turisti objavia počas túry poškodené technické zariadenia, chodníky alebo popadané stromy, nahlásiť ich môžu na slovraj@npslovenskraj.sk alebo raj@hzs.sk.

Národný park zároveň návštevníkov upozorňuje na nutnosť vhodného oblečenia či obuvi na prechod roklín. „Potrebná je vysoká, nepremokavá obuv, ideálne sú zateplené gumené čižmy. Vhodné je mať so sebou náhradné suché veci na prezlečenie a prezutie. Myslite aj na to, že v súčasnom období sa už skôr stmieva a naplánujte si túru tak, aby ste sa stihli ešte za vidna vrátiť,“ radí.

Firmy a inštitúcie: Národný park Slovenský raj
Okruhy tém: rokliny Správa Národného parku Slovenský raj

