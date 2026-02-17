Mladí poľnohospodári môžu získať až 100-tisíc eur, rozhodovať bude kvalita projektu

Agrosektor dostáva v úvode roka silný finančný impulz. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila vo februári dve kľúčové výzvy v celkovom objeme 92 miliónov eur. Na podporu mladých poľnohospodárov je vyčlenených 57 miliónov eur, ďalších 35 miliónov eur smeruje do spracovateľských podnikov. Podľa odborníka na granty Juraja Zelinku zo spoločnosti GrantExpert však o úspechu nebude rozhodovať len splnenie základných podmienok, ale najmä kvalita projektu a jeho strategické nastavenie.
Pri výzve pre mladých farmárov nestačí splniť vekový limit do 40 rokov. Hodnotenie je postavené na kombinácii viacerých kritérií, ktoré môžu výrazne ovplyvniť bodové skóre. Zvýhodnené je vysokoškolské vzdelanie, pôsobenie v určitých regiónoch, ako aj ekologické a inovatívne riešenia. „Projekty, ktoré prinášajú moderné technológie, znižujú environmentálnu záťaž alebo podporujú energetickú efektivitu podniku, majú vyššiu šancu uspieť. Nestačí teda len obnoviť techniku. Dôležité je dať podnikaniu pridanú hodnotu,“ hovorí Zelinka.
Preferovaný je skutočný štart od nuly
Výzva zároveň výrazne preferuje takzvaný skutočný štart od nuly. Najviac bodov získajú žiadatelia, ktorí podnikajú menej ako dva roky a farmu neprebrali po rodičoch, ale začali bez existujúceho majetkového zázemia. Paradoxne tak môže mať úplný nováčik lepšiu východiskovú pozíciu než mladý farmár, ktorý už niekoľko rokov buduje stabilnú produkciu.
„Výzva je nastavená ako podpora nových vstupov do sektora, nie ako stabilizačný nástroj pre existujúcich mladých podnikateľov,“ vysvetľuje Zelinka. Podľa neho má najvyššie šance mladý človek s odborným vzdelaním, ktorý dokáže projekt vystavať ako moderný a ekologicky orientovaný podnik. Všetky tieto parametre musí žiadateľ presvedčivo preukázať v podnikateľskom pláne, ktorého plnenie je podmienkou získania dotácie.
Zásadnou zmenou je aj výška podpory. Maximálna suma na jeden projekt sa zvýšila z 50-tisíc na 100-tisíc eur, pričom intenzita pomoci dosahuje až 100 percent. To znamená, že úspešný žiadateľ nemusí investíciu spolufinancovať z vlastných zdrojov. „Pre mladého farmára je to výrazná pomoc. Zo 100-tisícovej dotácie si dokáže kúpiť technológiu, stroje alebo vybavenie, ktoré mu reálne pomôže s rozbehom,“ uvádza Zelinka.
Vyššia podpora bez nutnosti spolufinancovania
Žiadosti sa budú podávať výlučne elektronicky prostredníctvom nového informačného systému, pričom lehota je stanovená od 8. do 29. mája 2026. „Rozhodovať budú detaily. Nestačí splniť podmienky. Treba pochopiť logiku bodovania a nastaviť projekt tak, aby bol konkurencieschopný,“ upozorňuje.
Druhá výzva, zameraná na spracovateľské podniky, je podľa odborníka postavená na ekonomickej logike a podpore vyššej pridanej hodnoty doma. Nehodnotí sa vek podniku, ale jeho väzba na prvovýrobu a pôvod suroviny. Najviac bodov získajú subjekty, ktoré spracúvajú vlastnú poľnohospodársku produkciu alebo majú úzke prepojenie na domácich producentov.
Štát tak jasne podporuje vertikálnu integráciu, teda model, v ktorom farmár surovinu nielen vyprodukuje, ale ju aj spracuje a predá ako finálny výrobok. Čím vyšší podiel slovenskej suroviny projekt preukáže, tým lepšie hodnotenie môže získať. „Výzva pre spracovateľov je jasným signálom, že cieľom nie je podporiť obchodné firmy bez väzby na domácu produkciu,“ vysvetľuje Zelinka.
Aj v tejto výzve je maximálna podpora na projekt 100-tisíc eur, no intenzita pomoci je nižšia, najviac 80 percent. Prísnejší je aj termín na podanie žiadostí, ktorý končí 23. marca 2026. Silnú pozíciu budú mať projekty orientované na ekologické spracovanie, modernizáciu výroby a investície v regiónoch s nižšou ekonomickou výkonnosťou. Menej šancí majú podniky, ktoré surovinu prevažne nakupujú zo zahraničia a nemajú preukázateľnú väzbu na slovenských producentov.